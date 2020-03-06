Sinemada haftanın filmleri (6 Mart 2020)

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 06.03.2020 - 07:04 | Son Güncelleme : 06.03.2020 - 07:08
Nuh Tepesi
ABD’de yaşayan yönetmen Cenk Ertürk evrensel bir meseleye değiniyor. Aile. Geçtiğimiz yıl dünyanın birçok festivalinde görücüye çıkan filmle ilgili yönetmen, her ülkenin seyircisinin farklı tepkiler gösterdiğinden söz etmişti, bir röportajımızda. Kimileri gözyaşlarını saklamadan akıtıyor, kimisi içine ağlıyordu. Yani, hikaye hazin biraz... İyi bir adam olan ancak babalık konusunda yetersiz kalan İbrahim’in oğlu Ömer’den son bir isteği var: Köyündeki Nuh Ağacı’nın dibine gömülmek... Ama iş o kadar kolay değil. Ömer’in babasına duyduğu öfke, yıllar boyunca ayrı kalan iki ruhun çatışması, Ömer’in eşi Elif’le yaşadığı zor anlar ve en önemlisi ağacın Nuh Peygamber tarafından dikildiğine inanan köy halkının tavrı işi yokuşa sürecek. Ali Atay, Haluk Bilginer, Hande Doğandemir ve Mehmet Özgür’ün başrolü paylaştığı filmin senaryosu da Cenk Ertürk’e ait.
Zengo
Küçük kanallarda TV şovu yapan bazı komedyenler, büyük kanala geçince hezimete uğrardı. Şimdi aynı durum sosyal medya – sinema ikilisinde yaşanıyor. Bazıları gişede alıyor yürüyor, kimileri olmuyor da olmuyor. Yasemin Sakallıoğlu oyunculuk eğitimi alan, videolarıyla komiklik yapan tatlı bir kadınken Jet Sosyete dizisinde rol aldığı karakterle bekleneni veremedi. Yoluna internet ortamında devam etti Yasemin. Sosyal medyada canlandırdığı Zengo isimli karakter, reklam filminden sonra, Şahan Gökbakar’ın destediğiyle macerasını sinemaya taşıyor. Şahan Gökbakar ve Müge Manuş’un yönetmen koltuğunu paylaştığı filmde ziyadesiyle görmemiş bir kadın olan Zerrin’in ünlü bir modacı olma hayalinin yol açtığı komiklikler konu ediliyor.
Hayal Adası / Fantasy Island
Mr.Roarke’ın biz biçareler için ıssızda kurduğu Hayal Adası’nda yaşananları anlatan TRT’de de yayınlanan eski dizi, aynı adla şimdi beyazperdede. Hayallerini gerçekleştirmek için adaya gelen bir grup orta halli vatandaşı, orta halli ünlüler canlandırıyor. Hayal etmenin sonu yok. Geçmişte halledemediğin ne varsa, ayağına gelen fırsat sayesinde pişmanlığını, öfkeni, arzularını tedavi ve tedarik ediyor bu ada. Bir zaman sonra ‘ya başkasının hayalindeysek’ önermesiyle birlikte kabus adasına dönüşüyor, bu güzelim cennet köşesi. Jeff Wadlow yönetiyor, Lucy Hale, Maggie Q, Michael Pena oynuyor.
El-Deccur
El-Deccur, öğretmenleri ile birlikte kazı çalışması yapmaya giden bir grup arkeoloji öğrencisinin yaşadıklarını konu ediyor. Filmin yönetmeni Gökhan Arı.
Yokuş Aşağı / Downhill
Altın Palmiye’li yönetmen Ruben Östlund’ün kara – komedi türündeki o şahane filmi Force Majeure’i hatırlarsınız. Eşi ve çocuklarıyla kış tatili için Fransız Alpleri’ne giden Tomas’ın yaşadığı trajikomik olayları konu alan film bu kez Hollywood tarafından çekildi. ABD’li iki önemli komedyen Julia Louis-Dreyfus ve Will Ferrell’in başrolü paylaştığı filmde, ailecek Avusturya Alplerinde çıktıkları kayak tatilinde büyük bir çığ tehlikesi atlattıktan sonra hayatlarını ve birbirlerine karşı olan hislerini gözden geçirmek zorunda kalan ailenin hikayesi anlatılıyor. Filmin yönetmen koltuğunu Nat Faxon ve Jim Rash paylaşıyor.
Mendilim Kekik Kokuyor
Anadolu kasabasında gönülleri Elif'e düşmüş olan Hasan ile amcasının oğlu Yusuf'un, Çanakkale savunmasına çağrılmalarıyla birlikte yaşadıklarını anlatıyor. Hüseyin Özden ve M. Hakan Kurşun yönetmen koltuğunu paylaşıyor.
Seberg
Serseri Aşıklar filmini bilir misiniz? Jean-Luc Godard’ın çektiği ve başrolündeki Jean Seberg’i büyük üne kavuşturan filmidir ve çok güzeldir. Benedict Andrews imzalı film, 40 yıllık hayatında başı beladan kurtulmayan güzel kadının hikayesini anlatıyor. Film, Hollywood’dan tekliflerin yığılmaya başladığı bir dönemde siyasi tavrını açıkça söyleyerek Kara Panterler diye bilinen ırkçılık karşıtı Marksist-Leninist örgüte desteğini esirgemeyen Seberg’in maruz kaldığı şiddeti mercek altına alıyor. Dönemin FBI Başkanı Edgar Hoover’ın kafayı fena halde taktığı yıldız oyuncunun telefonları dinlenmeye, hakkında asılsız haberler yapılmaya başlanır. Saçma, nefret dolu ve bilindik bir hikaye daha işte... Kimselere benzemeyen bir güzelliğe sahip Seberg’i aynı özelliklere sahip olan Kristen Stewart canlandırıyor.
Tamircikler Robotçuklara Karşı / Fixies vs. Crabots
Rusya yapımı animasyonda Tamirciklerin lideri Profesör Eugenius ile kendisine Robotçuklar adını verdiği minik yardımcılar üreten mucit Erika’nın mücadelesi anlatılıyor.
Tamircikler Robotçuklara Karşı / Fixies vs. Crabots fragmanı
Sabit Kanca: Son Soru
İsmail Baki Tuncer'in hayat verdiği karakteri odağına alan üçüncü film Sabit Kanca: Son Soru, oldukça başarılı olduğu yarışma hayatını geride bırakan Sabit Kanca'nın, bir kaza sonucu tekerlekli sandalyeye mahkûm olan Zeki’nin iyileşebilmesi için soruların karşısına son kez çıkmasını konu ediniyor.