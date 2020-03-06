Sinemada haftanın filmleri (6 Mart 2020)

Nuh Tepesi

ABD’de yaşayan yönetmen Cenk Ertürk evrensel bir meseleye değiniyor. Aile. Geçtiğimiz yıl dünyanın birçok festivalinde görücüye çıkan filmle ilgili yönetmen, her ülkenin seyircisinin farklı tepkiler gösterdiğinden söz etmişti, bir röportajımızda. Kimileri gözyaşlarını saklamadan akıtıyor, kimisi içine ağlıyordu. Yani, hikaye hazin biraz... İyi bir adam olan ancak babalık konusunda yetersiz kalan İbrahim’in oğlu Ömer’den son bir isteği var: Köyündeki Nuh Ağacı’nın dibine gömülmek... Ama iş o kadar kolay değil. Ömer’in babasına duyduğu öfke, yıllar boyunca ayrı kalan iki ruhun çatışması, Ömer’in eşi Elif’le yaşadığı zor anlar ve en önemlisi ağacın Nuh Peygamber tarafından dikildiğine inanan köy halkının tavrı işi yokuşa sürecek. Ali Atay, Haluk Bilginer, Hande Doğandemir ve Mehmet Özgür’ün başrolü paylaştığı filmin senaryosu da Cenk Ertürk’e ait.

Nuh Tepesi fragmanı