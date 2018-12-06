Sinemada haftanın filmleri (7 Aralık 2018)

Son Çıkış

İstanbul’u çok seven, hiç sevmeyen, ondan kaçmak, ona dönmek isteyen kim varsa, topumuzun izlemesi gereken bir film bu. İstanbul’un sarı, sıcak ve terli halinden bunalan, azıcık kurnaz, birazcık zafına yenik, biraz da korkak Tahsin’in, şehirden kaçmak için duyduğu müthiş arzusu ve bu istek üzerine havaalanına doğru yol alması ve yolda başına gelenler, kara ama komik bir şekilde “işte ben buyum”, “işte bazen de buyum” dedirte dedirte izletiyor. E5 trafiği, inşaat tozu, mahalle berberi, zabıtadan kaçanı, metrobüsü, aslında İstanbul’un gerçek yüzü. Ve tabi ki nereye gidersen git, önce kafanı değiştir mottosu. Ramin Matin’in yönettiği filmde Deniz Celiloğlu’nun performansı muazzam. Ama bir de, birkaç dakika gözükse de Ayşenil Şamlıoğlu’nun yine harika olduğu gerçeği var. İzleyin de izleyin!

Son Çıkış fragmanı