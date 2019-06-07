Sinemada haftanın filmleri (7 Haziran 2019)
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 4 film vizyona girdi. (Ceren ALA filmleri değerlendirdi. / Ceren.ala@ntv.com.tr)
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1
X-Men: Dark Phoenix / Dark Phoenix
Hayranlarını düş kırıklığına boğan finalini saymazsak, Game of Thrones dizisinin oyuncuları 8 sezon boyunca ihya oldu. Ancak dizi dışında belirgin varlıklar gösteremediler. Dizide Tyrion Lannister'ı canlandıran Peter Dinklage, 2 yıl önce rol aldığı Hafıza isimli filmi ile hafızalardan silinmesi gereken bir işe imza attı. Daenerys Targaryen sarı saçları ve duru güzelliğiyle ruhlara sinince, hayat verdiği diğer rolleri bir türlü içe sinmedi. Ve maalesef bi çare Kit Harington’ın dizinin sona ermesinden hemen sonra, alkolizm sorunları nedeniyle bir rehabilitasyon merkezine yollandığı öne sürüldü. Hikayede ve kadroda yavaş yavaş yerini sağlamlaştıran 23 yaşındaki Sophie Turner, kariyerinde de emin adımlarla yürüyor. 2016’da X-Men: Apocalypse'de rol alan oyuncu bu kez neredeyse kendi filminin başrolünde boy gösteriyor. Oyuncu kadrosu listesi ise şöyle okunuyor: Sophie Turner, Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, James McAvoy, Jessica Chastain... Ey gidi ey... Filmde telepatik güçlere sahip olduğunu küçük yaşlarda keşfeden ve karanlık bir kişiliğe bürünmekle iyi biri olarak kalmak arasında bocalayan Jean Grey'in hikayesi anlatılıyor. Filmin yönetmen koltuğunda bu kez Simon Kinberg oturuyor.
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2
En Sevdiğim Kumaş / Mon tissu préféré
Almanya, Fransa, Türkiye ortak yapımı film, Suriye iç savaşının başladığı günlerde geçiyor. Prömiyerini Cannes Film Festivali'nin Belirli Bir Bakış Bölümü'nde yapan filmde Şam'da bir giyim mağazasında çalışan 25 yaşındaki Nahla'nın sıradan hayatından kaçmak için verdiği mücadele anlatılıyor. Gaya Jiji imzalı filmde Manal Issa, Ula Tabari, Souraya Baghdadi ve Metin Akdülger gibi isimler rol alıyor.
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3
Koca Ayak / Bigfoot
Evan Tramel'in yönettiği Bigfoot, Kuzey Kutbu'nun kötü yetisi Arvid tarafından sürgüne gönderilen Noel Baba'yı kurtarmak için yola çıkan genç Finn ve ejderhası Haldor'un hikâyesini anlatıyor.
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4
Büyülü Geceler / Notti Magiche
Ünlü İtalyan yönetmen Paolo Virzi 90'larda geçen bir hikayeyi merkezine alıyor. 1990 senesinde İtalya'da düzenlenen Dünya Kupası maçlarının çılgın atmosferinde geçen filmde birbirinden farklı 3 genç senaristin İtalya'nın sinema dünyasına girme hikayesi mercek altına alınıyor. Polisiye bir hikayeyle de paralel ilerleyen filmde Mauro Lamantia, Giancarlo Giannini, Marina Rocco ve Ornella Muti gibi isimler rol alıyor.
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5
Bağcık
Oyuncu ve yönetmen Görkem Yeltan, ikinci uzun metrajlı filminde, iki kız kardeşin hikayesini anlatıyor. Anne babalarını kaybeden ergenlik çağındaki kız kardeşlerin amcalarının Bodrum'daki evlerine taşınmasıyla birlikte yaşananları konu edinen filmde Kaan Çakır, Pınar Tuncegil, Alin Yeltan, Derin Yeltan, Ali Altuğ ve Okan Yalabık rol alıyor.