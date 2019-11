Sinemada haftanın filmleri (7 Kasım 2019)

Onun Adı Petrunya / God Exists, Her Name Is Petrunija

Teona Strugar Mitevska’nın 69. Berlin Uluslararası Film Festivali’nde Ekümenik Jüri Ödülü’yle dönen son filmi Onun Adı Petrunia, bir başkaldırı hikayesi, bir manifesto, başı hüzünle sonu kahkaha ile biten bir fıkra. Filmin baş kahramanı Petrunya ekseninde dönen hikayede yönetmen, Makedonya'da düzenlenen Teofanya Bayramı kutlamaları sırasında, sadece erkeklerin katıldığı bereket ritüeline karşı çıkıp kasabanın bütün erkeklerini kızdıran bir kadının yaşadığı baskıyı, tüm kadınların hissetmesine yardımcı oluyor. Yazılı olmayan kuralların yıkıldığı bir ortamda, o kuralları kim koydu? Petrunya ne kadar suçlu? Petrunya suçlu mu? Gibi onlarca soru soracağınız filmi mutlaka izleyin. Zorica Nusheva filmin başrol oyuncusu.

Onun Adı Petrunya fragmanı