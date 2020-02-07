Sinemada haftanın filmleri (7 Şubat 2020)

Yırtıcı Kuşlar / Birds of Prey

Cathy Yan yönetti. Christina Hodson yazdı. Margot Robbie, Jurnee Smollett-Bell, Mary Elizabeth Winstead, Rosie Perez, Bojana Novakovic, Ali Wong oynadı. Saydığım isimlerin hepsi de kadın. Süper kahramanlar da, dedektif de, yönetmen de, senarist de... Suicide Squad’ta Joker’in saf bir kötülüğe sahip olan arızalı sevgilisi rolünde boy gösteren Harley Quinn'in bu kez kırılgan, sevecen yanlarına, içsel mizahına bir yolculuk yapılacak. Film, kendin olabilmen, tam potansiyelini yaşayabilmen ve kendi benliğini tam anlamıyla gerçekleştirebilmen için seni nelerin engellediğini merak edercesine inceliyor. DC’nin kadın süper kahramanlarının hem acımasız hem de naif ruhuyla tanışacaksınız. Filmin kötüsü bu kez Ewan McGregor.

Yırtıcı Kuşlar / Birds of Prey fragmanı