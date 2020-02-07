Sinemada haftanın filmleri (7 Şubat 2020)

Yırtıcı Kuşlar / Birds of Prey
Cathy Yan yönetti. Christina Hodson yazdı. Margot Robbie, Jurnee Smollett-Bell, Mary Elizabeth Winstead, Rosie Perez, Bojana Novakovic, Ali Wong oynadı. Saydığım isimlerin hepsi de kadın. Süper kahramanlar da, dedektif de, yönetmen de, senarist de... Suicide Squad’ta Joker’in saf bir kötülüğe sahip olan arızalı sevgilisi rolünde boy gösteren Harley Quinn'in bu kez kırılgan, sevecen yanlarına, içsel mizahına bir yolculuk yapılacak. Film, kendin olabilmen, tam potansiyelini yaşayabilmen ve kendi benliğini tam anlamıyla gerçekleştirebilmen için seni nelerin engellediğini merak edercesine inceliyor. DC’nin kadın süper kahramanlarının hem acımasız hem de naif ruhuyla tanışacaksınız. Filmin kötüsü bu kez Ewan McGregor.
Peri: Ağzı Olmayan Kız
Can Evrenol ile Baskın ve Ev Kadını filmleri için bir araya gelmiştik. İşini ciddiye alan, film izlemeyi çok seven, merak eden ve hep öğrenen bir yönetmen Can Evrenol. Korku türünde çektiği filmler ile beni kendine hayran bırakan genç yönetmen bu kez kıyamet sonrası bilim kurgusu ile seyirci karşısına çıkıyor. Santraldeki patlamadan 10 yıl sonra, Büyük Dünya Savaşı devam ederken karantina altındaki bir kasabada yaşayan ve patlamadan dolayı ağızsız dünyaya gelen Peri’nin hayatta kalma mücadelesini anlatan filmde Denizhan Akbaba, Elif Sevinç, Özgür Civelek,Kaan Alpdayı, Sermet Yeşil, Mehmet Yılmaz Ak rol alıyor.
Annelerimiz / Nuestras madres
Cannes Film Festivali’nin Eleştirmenlerin Haftası seçkisinde gösterilen ve Altın Kamera ödülünü kazanan filmi Cesar Diaz yönetiyor. Armando Espitia, Emma Dib, Aurelia Caal, Julio Serrano Echeverría, Victor Moreira’nın rol aldığı filmde yüz binlerce kişinin hayatını kaybettiği Guatemala’daki iç savaşın izlerini kendi aile geçmişini araştırmaya koyulan bir antropoloğun hikâyesi üzerinden sürüyor.
Humraz Cin Tarikatı
Tayfun Can Demirtaş’ın yönettiği film, arkeoloji tahsili yapan Tuğba'nın, Humraz isimli bir cin tarikatını araştırma sürecini anlatıyor. Bahar Günal, Muhittin Gündeşli, Enver Kurucan ve Duygu Gökçe oyuncu kadrosunda.
Şahane Hayaller
Ömer Başdoğan, Cemil Şahin, Çetin Altay, Suzan Aksoy, Salih Kalyon, Berrak Güvem ve Nazlı Pınar Kaya’nın rol aldığı filmde şair olma hayalini kurarken, lise yıllarından arkadaşı Ali ile tanışan Ömer’in komik hikayesi anlatılıyor.
Karabasan / Wake Up
tüm ailesini öldüren genç bir kadının neden bu cinayetleri işlediğine dair bir araştırmaya koyulan psikiyatri doktoru Phillip'in hikâyesini anlatan filmi Joe W Nowland yönetiyor. Scott Broughton, Kelly Frances Fischer, Lauretta Compton ve Tatiana Warden oyuncu kadrosunda.
Şeker Çocuk / Honey Boy
Alkol problemi nedeniyle tutuklanan, Berlin Film Festivali’nde soruyu beğenmediği için basın toplantısını terkeden, kafasına ‘ben artık ünlü değilim’ yazılı kese kağıdı geçirip kırmızı halıda yürüyen, Nymphomaniac’tan American Honey’e, Transformers’ten Charlie Countryman'ın Gerekli Ölümü’ne onlarca filmde izleyiciyi kendine hayran bırakan Shia LaBeouf, bu kez hayatını anlattığı yeni filmiyle karşımızda. Ailenin tek çocuğu Shia’nın alkolik babası ile kurduğu ilişki üzerinden sanat hayatının nasıl şekillendiğini anlatan filmde Shia LaBeouf baba Jeffrey’yi canlandırıyor. Noah Jupe küçük; Lucas Hedges genç Shia’ya hayat veriyor. Filmin yönetmen koltuğunda Alma Har'el oturuyor.
Süper Ajanlar / Spycies
Zhiyi Zhang ve Guillaume Ivernel’in yönetmen koltuğunu paylaştığı animasyon, yeteneği ve söz dinlemez tavırlarıyla nam salmış Vladimir ile uyuşuk çömez Hector isimli iki ajanın, çalınmış gizli materyal Radiuzite'ı bulmaya çalışmalarını konu ediniyor.
Karanlık Sular / Dark Waters
Ünlü yönetmen Todd Haynes imzalı film, Nathaniel Rich'in The Lawyer Who Became DuPont’s Worst Nightmare adlı makalesinden uyarlandı. Anne Hathaway, Mark Ruffalo ve Tim Robbins gibi isimleri bir araya getiren filmde idealist avukat Robert Bilott'un, büyük bir çevre kirliliğine yol açtığını düşündüğü kimya şirketine karşı verdiği mücadele anlatılıyor.