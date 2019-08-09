Sinemada haftanın filmleri (8 Ağustos 2019)
ntv.com.tr
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 6 film vizyona girdi. (Ceren ALA filmleri değerlendirdi. / Ceren.ala@ntv.com.tr)
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1
Dora ve Kayıp Altın Şehri / Dora and the Lost City Of Gold
Isabela Moner'in başrolünde yer aldığı Dora and the Lost City Of Gold, küçüklüğünden beri ailesiyle maceradan maceraya atılan Dora'nın bu kez ailesini kurtarmak için çıktığı serüveni anlatıyor. James Bobin’in yönettiği filmde Isabela Moner, Michael Pena, Eva Longoria, Jeffrey Wahlberg, Madeleine Madden ve Eugenio Derbez rol alıyor.
Dora ve Kayıp Altın Şehri / Dora and the Lost City Of Gold fragmanı
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2
Sadık Bir Adam / A Faithful Man
Fransa’nın en ünlü oyuncularından Louis Garrel bu kez hem yönetmen hem de başrol koltuğunda oturuyor. Yanına da sevgili eşi Laetitia Casta’yı alıyor. Güzel bir kadın ve güzel bir adamın biraz gülünç ama çokça duygusal hikayesini izleyeceksiniz. Birlikte yaşadığı sevgilisinin en yakın arkadaşından hamile kaldığını öğrenen Abel’in anlayışlı davranışı, nezaketi ve sabrı kiminize “komik” gelebilir. Toronto’dan FIPRESCI-Mansiyon, San Sebastian’dan En İyi Senaryo ödülleri alan filmi, özellikle kendimize bir ayna tutarak, kendimizdeki gerçeği görerek izlememiz gerektiğini düşünüyorum.
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3
Bring The Soul: The Movie
Tüm dünyada aynı anda vizyona girdi BTS grubunun belgeseli. Çoğumuzun ciddiye almadığı, alay ettiği bu genç adamların, ülkelerine sağladıkları katkının yanı sıra “sevgi”yi her şeyin üstünde tuttukları söyleniyor. Birbirini seven ve her anlarını kayıt altında tutan 7 arkadaşın, cinsiyetsiz ve renkli hayatlarının bir proje olduğu iddiasının ötesinde Güney Kore ve ABD’nin sessiz savaşında BTS’ye 1 puan yazmak yerinde olur. Güney Kore'ye yılda tam 3,6 milyar dolar katkı sağlayan grubun belgeselini izlemek isteyenler biletlerini çoktan ayırdı. Belgselde, Avrupa turunun ayaklarından biri olan Paris'te bir otelin çatı katında, yeni şehirleri tecrübe etmekten, dünya çapında binlerce ARMY önünde performans sergilemeye, kendi hikayelerini anlatıyor BTS. Avrupa Turu’nun parçası olan konser performanslarının yanı sıra grubun konuşmalarını içeriyor.
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4
Kanlı Efsane / Bloody Myth
Bir gazeteci efsaneye göre şeytani bir grubun yönettiği tehlikeli, asırlık ve uğursuz olduğuna inanılan soruşturmanın içine çekilir. Bu araştırma bazı şeytani güçleri gün yüzüne çıkarır. Sean Brown ve Luke Gosling filmin yönetmen koltuğunu paylaşıyor.
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5
Siccin 6
Alper Mestçi, serinin altıncı filmiyle hafta sonu gişe listesinin ilk sırasına yerleşmeye hazırlanıyor. Serinin son filmini heyecanla bekleyen seyirci bu kez de karanlık, büyülü ve kötülükle beslenen insanların yer aldığı bir veda hikayesi izleyecek. Merve Ateş, Adnan Koç, Dilara Büyükbayraktar, Fatih Murat Teke, Sibel Aytan, Hüseyin Taş oyuncu kadrosunda.
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6
Konuşan Hayvanlar
Konuşan Hayvanlar, ailesinin çalıştığı hayvan koruma parkında büyüyen ve diğer insanlardan farklı olarak hayvanların konuşmalarını duyabilen genç Can'ın, hayvanları parkın hırslı sahibi Şaheste Hanım ve onun planından korumaya çalışmasını anlatıyor. Mustafa Kotan’ın yönettiği filmde Emir Özyakışır, Ayça Erturan, Ferit Aktuğ, Hülya Duyar, Ebru Akel Sancak, Aslı Samat, Barış Çelikkol, Eray Demirkol rol alıyor.