Sinemada haftanın filmleri (8 Ağustos 2019)

Dora ve Kayıp Altın Şehri / Dora and the Lost City Of Gold

Isabela Moner'in başrolünde yer aldığı Dora and the Lost City Of Gold, küçüklüğünden beri ailesiyle maceradan maceraya atılan Dora'nın bu kez ailesini kurtarmak için çıktığı serüveni anlatıyor. James Bobin’in yönettiği filmde Isabela Moner, Michael Pena, Eva Longoria, Jeffrey Wahlberg, Madeleine Madden ve Eugenio Derbez rol alıyor.

Dora ve Kayıp Altın Şehri / Dora and the Lost City Of Gold fragmanı