Sinemada haftanın filmleri (8 Mart 2019)

Papillon

1973 yapımlı Papillon’da dönemin ünlü aktörü Steve McQueen’i izlemek deneyimler üstü bir deneyimdi. Aktörün sancılı hayatı ve amansız ölümü bir yana yaşadığı süre boyunca girdiği her role bürünüp, sonsuz karizmasıyla zahmetsizce oynadığı karakterleri hep sevdim. Yıllar sonra ona benzeyen bir aktörü Charlie Hunnam’ı suçsuz olduğu halde korkunç bir hapishaneye kapatılan Henri Papillon Charriere rolünde izleyeceğiz. Gerçek bir hayat hikayesine dayanan filmde Henri’nin hapishaneden birlikte kaçmak için plan yaptığı banker Lois rolünde ise bu kez Dustin Hoffman yerine Rami Malek var. Bazı başyapıtların yeniden uyarlanması lazım. Bilmeyenler bilsin, görenler merak etsin diye. Michael Noer’in yönettiği filmi mutlaka izleyin.

Papillon fragmanı izle



