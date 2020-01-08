Sinemada izleyici sayısı düştü gelir arttı (980 milyon TL hasılat)

Geçtiğimiz yıl Türk filmlerinin damga vurduğu sinemada seyirci sayısı düşmesine rağmen hasılatlar arttı. Yerli ve yabancı filmlerde toplamda 59,5 milyon izleyici sayısına ulaşılan sinemasının geçen yıl 980 milyon TL gişe hasılatı elde ettiği saptandı.

Türk sinemasında geçtiğimiz yıl yerli film izleyici sayısı 33,6 milyon kişi oldu. Yabancı film seyirci sayısı 25,9 milyon kişi olurken toplamda 59,5 milyon izleyici sayısı ile Türk sinemasının geçen yıl 980 milyon TL gişe hasılatı elde ettiği saptandı.

Sinema izleyici sayısı 2018 yılına oranla düşüşe geçerken sinema gelirlerinin arttığı dikkatlerden kaçmadı. 2018 yılında 70 milyon 409 bin kişi salonlara giderken elde edilen gelir 896 milyon TL oldu. Geçtiğimiz yıl ise 59 milyon 556 bin kişi sinema salonlarını doldurdu, elde edilen gelir ise 980 milyon TL oldu.

2005–2019 yılları arasında sinema sektöründe en çok seyirci sayısına ulaşarak o yılı zirvede tamamlayan filmlerin tamamını yerli yapımlar oluşturdu.

Ajans Press, sinema ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini de inceledi. Sinema ile alakalı geçen yıl basına yansıyan haber adedi 79 bin 545 olarak kayıtlara geçti. 2018 yılında 113 bin 690 olan haber sayısı, 2017’de 65 bin 683 2016 yılında ise 62 bin 266 olarak açıklanmıştı.