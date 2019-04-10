Sinemada seyirci sayısı düşüyor mu?

1 Sinemadaki seyirci rakamlarında düşüşün nedeni neydi? İlk olarak 17,5 milyon seyirci sayısını yerli film ve yabancı film diye ikiye ayırarak bakalım. Bu yıl ilk çeyrekte yabancı film seyirci sayısı 6,6 milyon olarak gerçekleşmiş. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 6,1 milyonmuş. Yüzdesel olarak 2019’un ilk çeyreği 2018’in %8 üstünde. Ve bu 2019 yılı seyirci sayısı, 2017 ilk çeyreği dışında tüm zamanların en iyi ilk çeyrek yabancı film seyirci sayısı olarak karşımıza çıkıyor.

2 Yabancı seyirci sayısına bakıldığında bir düşüş yok tam aksine bir artış söz konusu. Özellikle ABD'de 2019’un ilk çeyrek hasılatının 2018’e göre %21 daha düşük olduğunu düşünecek olursak bu yükselişin daha değerli olduğu ortaya çıkıyor.

3 Bahsettiğimiz yabancı film sayılarından sonra bu düşüşün nedeninin tamamen yerli filmlerden kaynaklandığı aşikâr. Yine önce seyirci sayılarını ortaya koyalım:

4 Bu yıl ilk çeyrekte kesilen biletlerin %63’ü yerli filmlere kesilmiş ve bu sayı 11 milyon olarak gerçekleşmiş. Geçen yıl aynı dönemde 18,7 milyon olan bu sayının %41 gerisinde kalmakta ve ayrıca bu çeyrekte oluşan bu Türk filmleri seyirci sayısının da son 10 yılın en kötüsü olduğunun da altını çizelim.

5 Geçen yılın ilk çeyreğinde en çok seyirci sayısına ulaşmış sadece 2 filmi çıkardığımızda; bunlar 4,9 milyon ile Arif v 216 ve yine aynı dönemde 2,9 milyon seyirci toplamış Ailecek Şaşkınız oluyor.

6 İşte o zaman yerli filmlerin seyirci sayısı 10,8 milyona, toplam seyirci sayısı da 16,8 milyona düşüyor.







