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Sinemada son 10 yılın en yüksek kaybı

Sinemada 2019'un ilk yarısında seyirci sayısında büyük bir düşüş yaşandı. Bir önceki yılın ilk yarısına oranla izleyici kaybı 10 milyon kişiyi, hasılat kaybıysa 98 milyon lirayı geçti.

  • 1

    Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın derlemesine göre; 2019'un ilk yarısında 2018'e oranla %45.1'lik izleyici kaybı yaşandı. Hasılat kaybı ise %35.2 olarak gerçekleşti.
  • 2

    Rakamsal olarak 2019'un ilk yarısında 2018'in ilk yarısına oranla 10.689.693 daha az bilet kesildi. Sinema sektörünün kaybı, bir önceki yılın ilk yarısına oranla 98.526.938 lirayı buldu.


  • 3

    İlk 6 aylarını karşılaştıracak olursak son 10 yılda izleyici sayısı ve ona bağlı olarak hasılat, 4'üncü kez bir önceki yıla oranla düşüş yaşadı. En fazla düşüş, %13 ile 2016'nın ilk yarısında yaşanmıştı.


  • 4

    Yapımcılarla Mars Entertainment Group (Cinemaximum sinema zinciri) arasında 'Kampanyalı Bilet' ve 'Bilet Payı' zemininde 28 Aralık 2018'den itibaren başlayan tartışmanın ardından Şahan Gökbakar & Togan Gökbakar; Recep İvedik 6'yı, Cem Yılmaz & Muzaffer Yıldırım; Karakomik Filmler'i ve Mahsun Kırmızıgül & Murat Tokat Mucize Aşk'ın gösterimini yeni sezona ertelemesi düşüşün nedenleri arasında gösteriliyor.

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  • 5

    Yılmaz Erdoğan & Necati Akpınar ise yeni sinema yasasının 30 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından Organize İşler: Sazan Sarmalı'nı 1 Şubat 2019'da izleyiciyle buluşturdu. Ardından film Netflix'te yayına girdi.


  • 6

    Karakomik Filmler 18 Ekim 2019'da, Recep İvedik 6, 8 Kasım 2019'da ve Mucize Aşk 6 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak. Bu 3 filmin yanı sıra diğer yeni filmlerin de gösterime girecek olması yeni sinema sezonu olan 1 Eylül 2019-31 Aralık 2019 arasında sinema sektöründe beklenti seyirci ve hasılatın yıl oranının artması olacak.

  • 7

    Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı istatistiklere göre ise; Son 5 yılda sinemalarda gösterilen yerli film sayısı yüzde 77,33 yükseldi. 2014-2018 döneminde toplam 301 milyon 42 bin 233 sinema seyircisinin yüzde 56'sı yerli filmleri tercih etti. 


  • 8

    Sinema salonu sayısı da 2014'te 2 bin 170 iken, geçen yıl yüzde 31,7 artarak 2 bin 858'e çıktı. Sinema salonu bulunmayan iller Ardahan ve Şırnak olarak kayıtlara geçti.
  • 9

    (Grafik kaynak: Habertürk)
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