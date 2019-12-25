Sinemada yumruklar konuştu: Bir yıldır bu filmi bekliyorum (Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi) 

Joe Bond isimli adam, Kanada Vancouver'daki Scotiabank sinemasında Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi filmini izlerken tartışma çıktı. "Bebek bakıcısının kendisini aradığını" düşünerek kontrol amacıyla telefonunu cebinden çıkardı.
STAR WARS: SKYWALKER FRAGMANI
Bu hareket bir diğer sinemaseveri çileden çıkardı ve Bond adama sakinleşmesini söylediğinde iddiaya göre yüzüne yumruk yedi. Öfkeli adam güvenlik görevlisine "Ben gerçek bir Star Wars hayranıyım!" diye bağırdı.
CTV'ye konuşan Bond, "Bağırmaya ve çığlık atmaya başladı. Sakinleşmesini söyledim ama sakinleşmedi ve sonra yüzüme yumruk attı" dedi.
Bond sözlerini şöyle sürdürdü: "Birçok insan hadiseyi videoya çekmeye başladı çünkü epey gülünç bir durumdu. Diğer seyircilerin yuhaladığı adam güvenlik eşliğinde salon dışına çıkarılmadan önce kalabalığa seslendi."
Video kaydında, ismi bilinmeyen adam bağırarak, "Telefonunu kapat! Kahrolası kafanızı kullanın! Telefonlu zavallılarsınız!" ve "Ben gerçek bir Star Wars hayranıyım! Kahrolası bir yıl boyunca bir gerizekalının telefonuna bakması için mi bekledim?" diyor.
Hadiseye gülerek tepki veren Scotiabank zincir sinemalarının sözcüsüyse, "Neyse ki Güç, Cineplex ekibinin yanındaydı da diğer misafirlerimiz için filmi başa sardılar" dedi.