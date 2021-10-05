Sinemada zirvenin yeni sahibi: Ölmek İçin Zaman Yok (1-3 Ekim Box Office Türkiye)
Vizyondaki ikinci hafta sonunu geride bırakan Âkif, seyirci bazında gişe liderliğini 'burun' farkıyla korurken, haftanın öne çıkan filmi Ölmek İçin Zaman Yok (No Time to Die), hasılat bazında Box Office Türkiye'nin birinci sırasına yerleşti. İşte 1-3 Ekim gişe ve seyirci rakamları...
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