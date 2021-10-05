Sinemada zirvenin yeni sahibi: Ölmek İçin Zaman Yok (1-3 Ekim Box Office Türkiye)

Vizyondaki ikinci hafta sonunu geride bırakan Âkif, seyirci bazında gişe liderliğini 'burun' farkıyla korurken, haftanın öne çıkan filmi Ölmek İçin Zaman Yok (No Time to Die), hasılat bazında Box Office Türkiye'nin birinci sırasına yerleşti. İşte 1-3 Ekim gişe ve seyirci rakamları...

05.10.2021 - 10:00

Sinemada zirvenin yeni sahibi: Ölmek İçin Zaman Yok (1-3 Ekim Box Office Türkiye) - 1
Kitab-ı Cin

87.879 TL
4.246 SEYİRCİ
Sinemada zirvenin yeni sahibi: Ölmek İçin Zaman Yok (1-3 Ekim Box Office Türkiye) - 2
Korku Kapanı: Başlangıç

137.886 TL
5.986 SEYİRCİ

Sinemada zirvenin yeni sahibi: Ölmek İçin Zaman Yok (1-3 Ekim Box Office Türkiye) - 3
Ölümcül Labirent: Şampiyonlar Turnuvası

141.529 TL
6.177 SEYİRCİ


Sinemada zirvenin yeni sahibi: Ölmek İçin Zaman Yok (1-3 Ekim Box Office Türkiye) - 4
Süper Köpek ve Turbo Kedi

174.809 TL
7.536 SEYİRCİ


Sinemada zirvenin yeni sahibi: Ölmek İçin Zaman Yok (1-3 Ekim Box Office Türkiye) - 5
Shang-Chi ve On Halka Efsanesi

204.877 TL
8.768 SEYİRCİ


Sinemada zirvenin yeni sahibi: Ölmek İçin Zaman Yok (1-3 Ekim Box Office Türkiye) - 6
Nefesini Tut 2

306.010 TL
13.099 SEYİRCİ



Sinemada zirvenin yeni sahibi: Ölmek İçin Zaman Yok (1-3 Ekim Box Office Türkiye) - 7
Luka

328.658 TL
14.677 SEYİRCİ


Sinemada zirvenin yeni sahibi: Ölmek İçin Zaman Yok (1-3 Ekim Box Office Türkiye) - 8
Patron Bebek 2: Aile Şirketi

743.809 TL
33.795 SEYİRCİ


Sinemada zirvenin yeni sahibi: Ölmek İçin Zaman Yok (1-3 Ekim Box Office Türkiye) - 9
Ölmek İçin Zaman Yok

1.763.625 TL
60.455 SEYİRCİ



Sinemada zirvenin yeni sahibi: Ölmek İçin Zaman Yok (1-3 Ekim Box Office Türkiye) - 10
Âkif

609.290 TL
60.716 SEYİRCİ


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