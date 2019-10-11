Sinemalarda haftanın filmleri (11 Ekim 2019)

7. Koğuştaki Mucize

Kaybedenler Kulübü Yolda ve Martıların Efendisi’nin yönetmeni Mehmet Ada Öztekin, sıkıyönetimin gölgesinde geçen bir baba kız hikayesini merkezine alıyor. Haksızlığa uğrayan ve kendini savunmaktan aciz olan bir genç adamın, hapse düşmesi, idamla yargılanması ve çok sevdiği Ova’ya kavuşmak için bir mucizenin gerçekleşmesini beklemesine dair bir hikaye bu. Adalet ve mucize yıllar önce de şimdi de aynı anlama geliyor. Yerini bulması mucizelere kalıyor. Aras Bulut İynemli ve Nisa Sofiya Aksongur, baba kıza hayat veriyor.

7. Koğuştaki Mucize fragman (Tıkla izle)