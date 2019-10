Sinemalarda haftanın filmleri (11 Ekim 2019)

İkizler Projesi / Gemini Man

Will Smith, biri 51, diğeri 23 yaşında iki adam halinde beyazperdeye yansıyor. Ang Lee’nin yönettiği film, sinema algısını değiştirmeyi hedefliyor. 3D olarak çekilen filmde Will Smith'in hayat verdiği kiralık katil Henry karakteri, kendisine karşı mücadele ediyor. Görsel Efektler süpervizörü Bill Westenhofer, aktörün gençlik hallerinden yararlanarak oluşturduğu karakterin yaptığı her hareketin aktöre ait olduğunu söylüyor. Jerry Bruckheimer’ın yapımcıları arasında olduğu filmde Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen ve Benedict Wong rol alıyor.

İkizler Projesi / Gemini Man fragman (Tıkla izle)