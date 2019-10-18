Sinemalarda haftanın filmleri (18 Ekim 2019)

Oray

69. Berlin Film Festivali’nde En İyi İlk Film ve 20. Lecce Avrupa Filmleri Festivali’nde En İyi Film ödüllerini kazanan Mehmet Akif Büyükatalay imzalı Oray, tabii ki hala devam eden ve şiddetini- başka türlü olsa da- her geçen gün biraz daha hissettiren ‘göçmen olmak’ meselesine iniyor. Gençlik yıllarında hapis yatan, yeni hayatında ise karısı Burcu ile mutlu olmayı amaçlayan Oray’ın eşiyle tartıştığı bir gün İslam’a göre boşanma anlamına gelen “boş ol” sözünü söyledikten sonra yaşadıklarını anlatan filmde Zejhun Demirov, Deniz Orta, Cem Göktas, Mikael Bajrami, Fırat Barış Ar ve Ferhat Keskin gibi isimler yer alıyor.

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