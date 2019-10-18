Sinemalarda haftanın filmleri (18 Ekim 2019)
ntv.com.tr
Türkiye'deki sinemalarda bu hafta 4'ü yerli 7 yeni film vizyona girdi. Ceren Ala haftanın filmlerini değerlendirdi. (Ceren.ala@ntv.com.tr)
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1
Karakomik Filmler
Cem Yılmaz yönetmen koltuğunda. Ozan Güven ile Zafer Algöz oyuncu kadrosunda. İki film bir arada. Biri Hokkabaz, diğeri Gora tadında. Biri kadın, diğeri erkek ruhunda. Biri olgunluk, diğeri gençlik çağında... Önce ilk film İki Arada'yı, molanın ardından Kaçamak'ı izleyceksiniz. Her zamanki Cem Yılmaz’dan farkı yok. Yabancılık çekmeyeceksiniz. Güven, Algöz ve Özkan Uğur’un yanı sıra Cem Davran, Cemre Ebuzziya, Necip Memili gibi isimler de kadroda. Kaçamak'ta, birlikte tatile çıkan 4 arkadaşın başlarına gelen maceralar konu edilirken, tüm hikayenin arabalı vapurda geçtiği 2 Arada filminde, Ayzek adında bir adamın yaşamına odaklanılıyor. İyi seyirler vallahi!
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2
Malefiz: Kötülüğün Gücü / Maleficent: Mistress of Evil
Her kötülüğün geçerli bir nedeni olamaz tabii ki. Ancak konu Malefiz olunca akan sular duruyor. Aşkta en büyük ihaneti yaşayan karanlıklar kraliçesi her şeyden koruduğu sevgili Aurora’sının bir prense aşık olduğunu bilince dahası Aurora’nın o ülkenin kraliçesine “ana” diyeceğini öğrenince kötülüğünü saçmaya başlayacaktır. Peri - insan savaşının sınırları aştığı, yoğun sevginin ve aynı oranda da nefretin karakterleri zorlu bir sınava sokacağı bu yeni macerayı Joachim Rønning yönetiyor. Angelina Jolie, Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Juno Temple, Ed Skrein, Chiwetel Ejiofor, Lesley Manville ve Sam Riley oyuncu kadrosunda.
Malefiz: Kötülüğün Gücü / Maleficent: Mistress of Evil fragman (Tıkla izle)
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3
Oray
69. Berlin Film Festivali’nde En İyi İlk Film ve 20. Lecce Avrupa Filmleri Festivali’nde En İyi Film ödüllerini kazanan Mehmet Akif Büyükatalay imzalı Oray, tabii ki hala devam eden ve şiddetini- başka türlü olsa da- her geçen gün biraz daha hissettiren ‘göçmen olmak’ meselesine iniyor. Gençlik yıllarında hapis yatan, yeni hayatında ise karısı Burcu ile mutlu olmayı amaçlayan Oray’ın eşiyle tartıştığı bir gün İslam’a göre boşanma anlamına gelen “boş ol” sözünü söyledikten sonra yaşadıklarını anlatan filmde Zejhun Demirov, Deniz Orta, Cem Göktas, Mikael Bajrami, Fırat Barış Ar ve Ferhat Keskin gibi isimler yer alıyor.
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4
Viking Kuşatması / Viking Siege
Jack Burton’ın yönettiği İngiltere yapımı filmde kadınlardan oluşan bir çete ile kaçak bir Viking grubu arasındaki mücadele konu ediliyor. Michelle McTernan, Sarah Driver ve James Groom oyuncu kadrosunda.
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5
Vahşet Oteli / The Child Remains
Bebek bekleyen bir çiftin hafta sonu tatili için gittikleri kırsal kasabada başlarına gelenleri konu edinen filmde Suzanne Clément, Allan Hawco, Shelley Thompson ve Géza Kovács rol alıyor. Filmi yazan ve yöneten Michael Melski.
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6
Karışma Bende
Kamil Çetin’in yönettiği film, sosyal medya fenomeni olmayı kafaya koyan Sefa’nın bir kız uğruna gittiği İzmir’de başına gelen olayları konu alıyor.
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7
En Uzun Gece
Hukuk mu adalet mi sorusuna yanıt arayan filmin yönetmen koltuğunda Orhan Kılıç oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda yönetmen Kılıç'ın yanı sıra Eda Erol, Cem Kılıç, Murat Aydın, Gamze Dar, Mustafa Yılmaz, Ece Müderrisoğlu, Ayça Denker, Umut Özkan gibi isimler yer alıyor.