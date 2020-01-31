Sinemalarda haftanın filmleri (31 Ocak 2020)

Tavşan Jojo / Jojo Rabbit

Taika Waititi yeni filmi ile Oscar’da bolca adaylık kazandı. Mizah penceresini kendine has üslubuyla aralayan yönetmen bir sinemasever olarak kalbimi, “Aylak Vampirler” filmi ile kazanmıştı. (mutlaka izleyin). Yahudi soykırımı ve Hitler eleştirisi yapan onlarca filmin yanında, bugünün mizah anlayışını yansıtan, eğlenceli, renkli, sevimli bir hikaye anlatılıyor bu kez. Ancak gerçeğin acı tarafı bir zaman sonra ateşten bir halı gibi seriliyor gözler önüne... 10 yaşındaki Jojo’nun kusursuz Alman olmak için kendisi gibi çocukların eğitildiği bir kampa gitmesinin ardından yaşananları anlatan filmde Taika Waititi, Jojo’nun hayali arkadaşı Adolf’u canlandırıyor. Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Scarlett Johansson, Sam Rockwell, Rebel Wilson’ın muazzam renkler kattığı filmi mutlaka izleyin.

Tavşan Jojo / Jojo Rabbit fragmanı (Tıkla izle)