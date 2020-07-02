Sinemalarda yeni erteleme gündemde (Kritik tarih 4 Temmuz)

Dünyada 10 milyon 800 binden fazla kişiyi etkileyen corona virüs pandemisi yüzünden birçok filmin vizyon tarihi değişti ve değişmeye devam ediyor. Son olarak iki kere ertelenen Tenet ve Mulan'ın tekrar ileri bir tarihe alınması gündeme getirildi. Sinemalar ve filmler için kritik tarih 4 Temmuz olarak görülüyor.

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02.07.2020 - 15:05

Sinemaların açılmasına vesile olacağı konuşulurken iki kere vizyon tarihi değişen Tenet'in bir kere daha ertelenmesi gündemde. Vizyon tarihleri değişen filmler /Haber Detay - Tıkla Oku

Deadline’ın yayınladığı yeni bir rapora göre Tenet’ın 12 Ağustos 2020'de seyirciyle buluşması şüpheli. Üstelik sadece Tenet değil, 2020’de vizyona girmesi planlanan pek çok film yeniden ertelenebilir.

Rapora göre Tenet ile beraber merakla beklenen Mulan ve The Conjuring 3 gibi ağustos ve eylül ayında vizyona girmesi planlanan birçok filmin vizyon tarihi corona virüs salgını nedeniyle bir kez daha ertelenebilir.

Raporda stüdyoların, yaz sezonundaki filmleri bir kez daha erteleyip ertelemeyeceğine karar vermek için 4 Temmuz haftasını beklediği söyleniyor.

Amerika’da gişe hasılatı için en önemli iki şehir olan Los Angeles ve New York’ta artan corona virüs vakaları, merakla beklenen filmlerin vizyon tarihinin bir kez daha ertelenmesine neden olacak gibi gözüküyor.