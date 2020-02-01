Sinemalarda yerli film rehberi (Şubat 2020)

Türkiye'deki sinema salonlarında bu ay 14 yerli film vizyona girecek. İşte Şubat 2020'nin yerli sinema rehberi...

Şahane Hayaller



Ömer Faruk Yardımcı'nın yönettiği Şahane Hayaller'in başrolünde Ömer Başdoğan yer alıyor.

Ağır Romantik

Deniz Denizciler'in yazıp yönettiği Ağır Romantik, birlikte olacağı insanın centilmen ve romantik olmasını bekleyen Aslı ile Aslı'ya karşı ince ruhlu olan fakat büyük bir kapkaç çetesinin liderinin oğlu olduğunu Aslı'dan saklayan Kerem'in hikâyesini anlatıyor.

Bayi Toplantısı



İbrahim Büyükak'ın kaleme alıp başrolünde yer aldığı Bayi Toplantısı, beyaz eşya işiyle uğraşan üç esnafın, gittikleri üç günlük bayi toplantısı sırasında kendilerini türlü olaylar içerisinde bulmalarını anlatıyor.

Peri Baskın ve Ev Kadını filmleriyle tanınan Can Evrenol'un yönettiği Peri, Santral'de yaşanan büyük patlama sonucu insanların belli uzuvlarında eksiklerle doğduğu post-apokaliptik dünyada, hayatta kalma mücadelesi veren ağzı olmayan kız Peri'nin hikâyesini anlatıyor.

Nasipse Olur



Nasipse Olur, hayatında kısa süre içerisinde birçok olumsuz gelişmeye maruz kalan Günfer'in, onun bu kötü günlerinin şahidi Gökhan'ın yardımıyla tüm bu felaketlerden sıyrılmaya çalışmasını konu ediniyor.

Humraz Cin Tarikatı

Humraz Cin Tarikatı, arkeoloji tahsili yapan Tuğba'nın, Humraz isimli bir cin tarikatını araştırma sürecini anlatıyor.

Ahmet İki Gözüm (Mahkeme kararıyla durduruldu)

Hakan Gürtop'un yönetmenliğini üstlendiği Ahmet İki Gözüm, sanatçı Ahmet Kaya'nın hikâyesinden sinemaya uyarlandı.

Kiki: Lanet-i Cin

Mustafa Miraç Kaya'nın yönettiği Kiki: Lanet-i Cin, ikinci eşinden olan kızı Elif'in hastalığına deva arayan Muzaffer'in, bu arayış sırasında bir medyuma başvurmasıyla gelişen olayları konu ediniyor.

Masallardan Geriye Kalan



Masallardan Geriye Kalan, üniversitede doçent olan Evren ile yüksek lisans öğrencisi Hece arasında filizlenen aşkı konu ediniyor.

Efsunlu Ayin



Efsunlu Ayin, kaldığı yurdun geçmişiyle ilgili anlatılan gizemli hikâyeleri araştırmaya koyulan gazetecilik öğrencisi Ebru'nun bu süreçte yaşadıklarını anlatıyor.

Renklerde Kaybolan Hayat

Metin Güngör'ün uzun yıllardır üzerinde çalıştığı Renklerde Kaybolan Hayat, sanat hayatı ve yaşantısıyla kendine has bir ressam olan Fikret Mualla'nın hikâyesini anlatıyor.

Semur 2: Cinlerin Büyüsü



Semur 2: Cinlerin Büyüsü, arkadaşlarıyla birlikte dedesinden gelen bir mektubun peşine düşen Alesia'nın, geçmişinde yaşadığı olaylarla yeniden yüzleşmesini konu ediniyor.

Geçerken Uğradım



Onur Bilgin'in yönettiği Geçerken Uğradım, ülkenin görülmesi gereken yerlerini görmek adına bir tatile çıkan Cavit ile ailesinin, Afyon'da Cavit'in askerlik arkadaşı Cemil'e uğramalarıyla başlarından geçenleri konu ediniyor.

Malazgirt - Bizans'ın Kıyameti



Bilal Kalyoncu'nun yönetmenliğini üstlendiği Malazgirt - Bizans'ın Kıyameti'nde, Vildan Atasever, Cengiz Coşkun, Haluk Piyes ve Caner Kurtaran gibi isimler yer alıyor.