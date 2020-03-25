Sinemalardan hükümetlere çağrı: Yardım edin

Uluslararası Sinemalar Birliği , hükümetlere yaptığı açık çağrıda "Avrupa sinemalarının kurtulmasını sağlamak ve yüzleştikleri eşi benzeri görülmemiş bu zorlukları aşmak için ulusal yönetimleri gelecek haftalar ve aylar süresince yapabilecekleri her şeyi yapmaya çağırıyoruz. Tüm film ve sinema sektörü bu işte birlikte. Ancak birbirimizi destekleyerek bunu başarabiliriz. Avrupa sinemaları için ortak düşüncemiz mevcut zorluklardan geçerek yeniden kültür ve toplumun canlı yuvası olmaları."