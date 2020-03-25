Sinemalardan hükümetlere çağrı: Yardım edin

25.03.2020 - 09:45
Avrupa hükümetleri, corona virüsün yayılmasının engellenmesi için kapalı alanların büyüklüklerine oranla kapasitelerini büyük ölçüde sınırlama kararı aldı. Bu durumdan en çok zararı sinemalar gördü. Sinemaların kapatılmasının ardından çoğu salon sahibi kapılarını tekrar açamayabileceklerini duyurmaya başladı.
Dünya çapında birçok ülkede kalabalık oldukları ve virüsün yayılmasını hızlandıracağı gerekçesiyle sinemaların kapatılmasının ardından Uluslararası Sinemalar Birliği (International Union of Cinemas) devletlere çağrı yaptı. Beyazperde'nin haberine göre Avrupa'daki sinema salonlarını kapsayan birlik, sinemaların yok olmaması için destek istedi.
Uluslararası Sinemalar Birliği , hükümetlere yaptığı açık çağrıda "Avrupa sinemalarının kurtulmasını sağlamak ve yüzleştikleri eşi benzeri görülmemiş bu zorlukları aşmak için ulusal yönetimleri gelecek haftalar ve aylar süresince yapabilecekleri her şeyi yapmaya çağırıyoruz. Tüm film ve sinema sektörü bu işte birlikte. Ancak birbirimizi destekleyerek bunu başarabiliriz. Avrupa sinemaları için ortak düşüncemiz mevcut zorluklardan geçerek yeniden kültür ve toplumun canlı yuvası olmaları."
Corona virüsün başladığı Çin'de sinemalar yavaş yavaş kapılarını açıyor. Salgının azalmasıyla birlikte ülkede 500 kadar sinema yeniden açıldı. Bu durum Avrupa ve Hollywood sinemasının gerileyip, Asya sinemasının yükselişe geçmesi anlamına gelebilir.