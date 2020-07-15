Sinemaların dönüşü bir kez daha ertelenecek

ABD'de mevcut salgın koşulları göz önüne alındığında sinemaların ülke genelinde açılmasının en iyimser senaryoda eylülde gerçekleşebileceği, dolayısıyla Tenet, Mulan gibi filmlerin vizyon tarihlerinin tekrardan ertelenebileceği iddia edildi.

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15.07.2020 - 10:37

Birkaç ay öncesine kadar başta ABD olmak üzere dünya genelinde, normalleşme sürecinde temmuza gelindiğinde büyük yol katedilmiş olacağı, sinemanın da ısınma turlarını atarak ay ortası itibarıyla Tenet, Mulan gibi filmlerin gösterime girmesiyle yeniden seyirciyle buluşacağı umut ediliyordu. O günlerden temmuz ortasına gelene kadar iki film de birçok kez ertelendi ve salgın global seviyede ivmesini arttırmaya devam etti.

THR'ın MKM Partners'ın Box Office analisti Eric Handler'ın raporuna dayandırdığı haberine göre, sinemanın gerçek geri dönüşü bir kez daha ertelenecek gibi duruyor.

Rapora göre, Tenet gibi filmlerin vizyona girebilmesi için elzem koşullardan biri olan California, New York gibi büyük eyaletler başta olmak üzere ABD genelinde sinema salonlarının açık olmasının, mevcut salgın şartlarında en iyimser senaryoda bile en erken eylül ayında gerçekleşebileceği belirtiliyor.

Dolayısıyla raporun öngörüsüne göre Tenet gibi vizyon için ağustos ayını planlayan filmlerin vizyon tarihi bir kez daha ertelenecek.



Handler yine aynı raporda ABD 2020 yılı toplam hasılat tahminini de güncelledi. Daha önce salgın sebebiyle hasılattaki bir önceki seneye göre kaybın %55-%60 seviyesinde olacağını belirten analist, son raporuyla birlikte bu düşüş yüzdesini %70'e çekti.

ABD'de 2019 yılında toplam 11,4 milyar dolar hasılat toplanmıştı. Şu an için en güncel vizyon tarihlerine göre, Tenet'in 12 Ağustos, Mulan'ın ise 21 Ağustos'ta gösterime girmesi planlanıyor.