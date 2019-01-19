Sinemanın kedileri
Bu hafta vizyona giren Hayvan Mezarlığı (Pet Sematary) filminin korku unsuru olan kedisiyle birlikte sinemanın kedileri yeniden gündeme geldi. İşte sinemada kedileri konu alan ya da kedilerin damga vurduğu filmler ve IMDb puanları...
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1
Hayvan Mezarlığı (Pet Sematary)
6.4
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2A Street Cat Named Bob (2016)
7,4
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3Cazibeli Kadın (1958)
6,9
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4Chilling Adventures of Sabrina 7,8
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5Keanu (2016)
6,3
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6Cat People (1942)
7,4
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7Captain Marvel (2019)
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8Fritz the Cat (1972)
6,3
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9The Cat from Outer Space (1978)
6
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10Kötü Kedi Şerafettin (2016)
7,3
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1123. Kedikadın (2004)
3,3
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12Harry and Tonto (1974)
7,4
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13Yuvaya dönüş (1993)
6,9
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14Kara kedi (1934)
7,1
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15That Darn Cat! (1965)
6,7
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16Kediler ve köpekler (2001)
5,1
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17Cat's Eye (1985)
6,3
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18Minoes (2001)
6,9
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19Hırsız Kedi Paris'te (2010)
7
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20Koneko monogatari (1986)
7,1
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21Neko no ongaeshi (2002)
7,3
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22Sevimli Kedi İş Başında (2011)
4,8
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23Felix the Cat: The Movie (1988)
5
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24The Three Lives of Thomasina (1963)
7,3
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25Dokuz Canlı Bay Tüylü (I) (2016)
5,3
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26Garfield 2 (2006)
5
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27Garfield (2004)
5
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28Oliver & Company (1988)
6,7
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29Çizmeli Kedi (2011)
6,6
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30The AristoCats (1970)
7,1
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31Captain Marvel (2019)