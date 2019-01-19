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Sinemanın kedileri

Bu hafta vizyona giren Hayvan Mezarlığı (Pet Sematary) filminin korku unsuru olan kedisiyle birlikte sinemanın kedileri yeniden gündeme geldi. İşte sinemada kedileri konu alan ya da kedilerin damga vurduğu filmler ve IMDb puanları...

  • 1

    Hayvan Mezarlığı (Pet Sematary)

    6.4

  • 2

    A Street Cat Named Bob (2016)
    7,4
  • 3

    Cazibeli Kadın (1958)
    6,9
  • 4

    Chilling Adventures of Sabrina 7,8
  • 5

    Keanu (2016)
    6,3
  • 6

    Cat People (1942)
    7,4
  • 7

    Captain Marvel (2019)
  • 8

    Fritz the Cat (1972)
    6,3
  • 9

    The Cat from Outer Space (1978)
    6
  • 10

    Kötü Kedi Şerafettin (2016)
    7,3
  • 11

    23. Kedikadın (2004)
    3,3
  • 12

    Harry and Tonto (1974)
    7,4
  • 13

    Yuvaya dönüş (1993)
    6,9
  • 14

    Kara kedi (1934)
    7,1
  • 15

    That Darn Cat! (1965)
    6,7
  • 16

    Kediler ve köpekler (2001)
    5,1
  • 17

    Cat's Eye (1985)
    6,3
  • 18

    Minoes (2001)
    6,9
  • 19

    Hırsız Kedi Paris'te (2010)
    7
  • 20

    Koneko monogatari (1986)
    7,1
  • 21

    Neko no ongaeshi (2002)
    7,3
  • 22

    Sevimli Kedi İş Başında (2011)
    4,8
  • 23

    Felix the Cat: The Movie (1988)
    5
  • 24

    The Three Lives of Thomasina (1963)
    7,3
  • 25

    Dokuz Canlı Bay Tüylü (I) (2016)
    5,3
  • 26

    Garfield 2 (2006)
    5
  • 27

    Garfield (2004)
    5
  • 28

    Oliver & Company (1988)
    6,7
  • 29

    Çizmeli Kedi (2011)
    6,6
  • 30

    The AristoCats (1970)
    7,1
  • 31

    Captain Marvel (2019)
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