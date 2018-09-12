Sinir krizi geçiren 'Serena Williams' karikatürünün çizerine ırkçılık suçlaması

"Çizimde doğru olmayan bir şey yoktu. Ama sosyal medyada sunuş şeklinden ve çarpıtılmasından ötürü üzgünüm. Karikatür Serena'yla, onun berbat davranışıyla ilgili, ırkla bir ilgisi yok'' savunmasını yapan Knight, şu açıklamayı yaptı:

"Serena'yı Afro Amerikalı bir kadın olarak çizdiğim için benim ırkçı olduğumu söylüyorlar. Onu güçlü bir figür olarak çizdim, çünkü öyle, güçlü-kuvvetli, yapılı bir. Arka planda Naomi Osaka'yı sarışın çizdiğim için ırkçı olduğumu söylüyorlar. Ama o da saçını sarıya boyatmıştı."