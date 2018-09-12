Sinir krizi geçiren 'Serena Williams' karikatürünün çizerine ırkçılık suçlaması
ABD Açık Tenis Turnuvası finalinde Serena Williams'ın hakeme gösterdiği tepki sonrası Avustralyalı çizer Mark Knight, Williams'ın öfkesini tasvir eden karikatürü yüzünden ırkçılık ve cinsiyetçilikle suçlandı.
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Amerika Açık'ı 19 yaşındaki Japon asıllı Naomi Osaka'ya kaybeden ABD'li tenis efsanesi Serena Williams'ın hakem Carlos Ramos'la tartışmaya girip ona hırsızlıktan yalancılığa bir dizi suçlamada bulunması ve sinirden raketini kırmasının yarattığı tartışmalar durulmuyor.
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2Sputnik Türkiye'nin haberine göre,
Avusturalya'nın The Herald Sun gazetesinin çizeri Mark Knight, Serena'yı bu olay sırasında tasvir ettiği karikatür yüzünden ırkçılık ve cinsiyetçilikle suçlandı.
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Tepkilerin ölüm tehditlerine kadar varması üzerine sosyal medya hesaplarını bloke eden Knight, karikatürden geri adım atmayacağını açıkladı.
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Çizer, "Bu karikatürü, pazar akşamı Amerika Açık finalinde, dünyanın en iyi tenis oyuncusunun sinir krizi geçirmesinin ilginç olduğunu düşündüğüm için çizdim. ABD'de sosyal medya üzerinden duyuldu ve telefonum resmen iflas etti. Dünya çıldırmış olmalı" dedi.
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"Çizimde doğru olmayan bir şey yoktu. Ama sosyal medyada sunuş şeklinden ve çarpıtılmasından ötürü üzgünüm. Karikatür Serena'yla, onun berbat davranışıyla ilgili, ırkla bir ilgisi yok'' savunmasını yapan Knight, şu açıklamayı yaptı:
"Serena'yı Afro Amerikalı bir kadın olarak çizdiğim için benim ırkçı olduğumu söylüyorlar. Onu güçlü bir figür olarak çizdim, çünkü öyle, güçlü-kuvvetli, yapılı bir. Arka planda Naomi Osaka'yı sarışın çizdiğim için ırkçı olduğumu söylüyorlar. Ama o da saçını sarıya boyatmıştı."
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The Herald Sun editörü Damon Johnston da çizere sahip çıktı:
"Şampiyon bir tenisçi tüm dünyanın gözleri önünde sinir krizi geçirdi ve Mark bunu karikatüründe betimledi. Karikatürün ırk ya da cinsiyetle bir alakası yok. Mark sadece tenis efsanesinin yaptığı çirkin davranışı alaycı bir şekilde karikatürize etti. Herald Sun bünyesindeki herkes Mark'ın arkasında."
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Ama karikatür sosyal medyadan tepki gösterenler arasına Harry Potter'ın yaratıcısı J. K. Rowling de katıldı. Ünlü yazar ''Yaşayan en büyük kadın sporculardan biri ırkçı ve cinsiyetçi bir mecaza indirgemeyi, ikinci büyük kadın sporcuyu da yüzü bile olmayan bir piyona çevirmeyi çok iyi becermişsin'' diye tweetledi.
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Geçmişte siyahlarla ilgili yapılmış ırkçı çizimlerle Knight'ın Serena karikatürü arasında doğrudan bağlantı kuran mesajlar paylaşıldı.
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Bu konuda pek çok sosyal medya kullanıcısı hemfikir oldu; NBA yıldızı Ben Simmons dahil:
"Bu, 23 kez Grand Slam şampiyonu Serena Williams'a saygısızlıktır. Bu olay yüzünden hayal kırıklığına uğradım. Bir Avusturalyalı olarak gerçekten hayal kırıklığına uğradım."
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Williams'ın karikatürüyle ilgili diğer tepkiler şöyle: "Bu çirkin karikatür, Serena Williams'ın büyüklüğünü ve zarafetini azaltmaya çalıştı ve başarısız oldu. Irkçılığın bir türü kabul edilemez. Bastır, @serenawilliams"
(Ku Klux Klan'a atıfla) "Klanın kadrolu karikatüristi misin?"
"Bu Serena karikatürü, 1870'lerin ırkçı bir güney gazetesinden çıkma bir şeye benziyor."