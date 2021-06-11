Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'ndeki restorasyon çalışmalarının yüzde 24'lük kısmı tamamlandı

Tarihi yapıdaki restorasyon çalışmalarını en kısa sürede tamamlayarak halkın hizmetine açma arzusu içinde olduklarını vurgulayan Alpaslan, 2022 yılının ikinci çeyreğinde çalışmaların tamamlanmasını beklediklerini kaydetti. Alpaslan, tarihi yapıyı çevreleyen surların da restore edileceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi ülkemizin en önemli tarihi mekanlarından biri. Burada restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. En kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine açmak istiyoruz. Biz ayrıca bunun yanında Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nin Dünya Miras listesine girmesi için çalışmalarımızı yoğun şekilde devam ettirmekteyiz. İnşallah en üst düzeyde katılım ile 2022 yılında müzemizi tekrar hizmete açacağız."