Sıra dışı rolleri için güzelliğini yok eden 12 cesur oyuncu

Tüm oyuncular görünüşlerinde çarpıcı değişiklikler yapmaya istekli değildir. Ancak karakterlerine aşık olan bazı oyuncular, izleyicilere kolayca inanabilecekleri bir insan sunmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Bazen bu dönüşümler o kadar büyük olur ki oyuncuları tanımak neredeyse imkansızdır. İşte çekici bir görünüm yerine güzelliğini yerle bir etmekten çekinmeyen cesur oyunculara dair bir hatırlatma...

05.07.2021 - 07:12

Sıra dışı rolleri için güzelliğini yok eden 12 cesur oyuncu - 1

Winona Ryder, Edward Scissorhands

Sıra dışı rolleri için güzelliğini yok eden 12 cesur oyuncu - 2

Jim Carrey, A Series of Unfortunate Events

Sıra dışı rolleri için güzelliğini yok eden 12 cesur oyuncu - 3

Halle Berry, Cloud Atlas

Sıra dışı rolleri için güzelliğini yok eden 12 cesur oyuncu - 4

Chris Evans, Snowpiercer

Sıra dışı rolleri için güzelliğini yok eden 12 cesur oyuncu - 5

Cameron Diaz, Being John Malkovich

Sıra dışı rolleri için güzelliğini yok eden 12 cesur oyuncu - 6

Cillian Murphy, A Quiet Place: Part II

Sıra dışı rolleri için güzelliğini yok eden 12 cesur oyuncu - 7

Olivia Cooke, Me and Earl and the Dying Girl

Sıra dışı rolleri için güzelliğini yok eden 12 cesur oyuncu - 8

Blake Lively, The Rhythm Section

Sıra dışı rolleri için güzelliğini yok eden 12 cesur oyuncu - 9

Jared Leto, Mr. Nobody

Sıra dışı rolleri için güzelliğini yok eden 12 cesur oyuncu - 10

Mandy Moore, This Is Us

Sıra dışı rolleri için güzelliğini yok eden 12 cesur oyuncu - 11

Willem Dafoe, Shadow of the Vampire

Sıra dışı rolleri için güzelliğini yok eden 12 cesur oyuncu - 12

Monica Bellucci, The Brothers Grimm

Sıra dışı rolleri için güzelliğini yok eden 12 cesur oyuncu - 13

Emma Thompson, Harry Potter, Nanny, Cruella ve Baroness von Hellman

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