Sıra dışı rolleri için güzelliğini yok eden 12 cesur oyuncu
Tüm oyuncular görünüşlerinde çarpıcı değişiklikler yapmaya istekli değildir. Ancak karakterlerine aşık olan bazı oyuncular, izleyicilere kolayca inanabilecekleri bir insan sunmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Bazen bu dönüşümler o kadar büyük olur ki oyuncuları tanımak neredeyse imkansızdır. İşte çekici bir görünüm yerine güzelliğini yerle bir etmekten çekinmeyen cesur oyunculara dair bir hatırlatma...
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05.07.2021 - 07:12
Winona Ryder, Edward Scissorhands
Jim Carrey, A Series of Unfortunate Events
Halle Berry, Cloud Atlas
Chris Evans, Snowpiercer
Cameron Diaz, Being John Malkovich
Cillian Murphy, A Quiet Place: Part II
Olivia Cooke, Me and Earl and the Dying Girl
Blake Lively, The Rhythm Section
Jared Leto, Mr. Nobody
Mandy Moore, This Is Us
Willem Dafoe, Shadow of the Vampire
Monica Bellucci, The Brothers Grimm
Emma Thompson, Harry Potter, Nanny, Cruella ve Baroness von Hellman
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