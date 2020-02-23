Sıra dışı yapısıyla Saraybosna'nın ilk illüzyon müzesi

Hırvatistan'da 2015'te açılan illüzyon müzesinin ardından bölgedeki ikinci benzer içerikli müze olan Saraybosna İllüzyon Müzesi, üç katlı bir bina içinde oluşturulan tepetaklak oda, UV odası, sonsuzluk diskosu ve çarpık oda gibi bölümleriyle ilginç bir deneyim yaşatıyor.

Müzenin hakla ilişkiler sorumlusu Rebeka Abdagic, illüzyon müzelerinin dünya genelinde oldukça tanındığını belirterek, Balkanlar'ın önemli bir turizm merkezi olan Saraybosna'nın da böyle bir müzeye ihtiyaç duyduğunu düşündüklerini söyledi.