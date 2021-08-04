Şırnak'ta bin 700 yıllık manastır keşfedildi

Baz şöyle devam etti: "Bu manastır Mor Aho denilen bir şahıs tarafından kurulmuştur. Süryaniler arasında Mor Aho olarak anılan bir manastırdır. Gabar Dağı manastır dağı olarak bilinirken, bu Mor Aho Gabar Dağı’nda ilk kurulan manastır. Gabar Dağı üzerinde kurulan ilk köydür, ondan sonra da çok sayıda köy ve manastır kurulmuştur”