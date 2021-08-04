Şırnak'ta bin 700 yıllık manastır keşfedildi

Şırnak Gabar Dağı’nda turizme katkı sağlayacak bir manastır gün yüzüne çıkartıldı. Terörden arındırılan bölgede vatandaşların trekking yapığı sırada bin 700 yıllık manastır keşfedildi.

04.08.2021 - 10:29

Şırnak'ta bin 700 yıllık manastır keşfedildi - 1
Şırnak Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. İbrahim Baz’ın bir grup ile Gabar Dağına yaptıkları doğa yürüyüşünde keşfedilen yerleşim yerinde 50 ev ve devasa bir manastır ile karşılaştılar.

Şırnak'ta bin 700 yıllık manastır keşfedildi - 2
Doç. Dr. Baz, ülkenin güneydoğusunda bulunan ama daha çok terörle anılan Şırnak'ın esasında saklı ve derin bir tarihin merkezi olduğunu ifade etti.
Şırnak'ta bin 700 yıllık manastır keşfedildi - 3
Baz, “Sebebi şudur Cudi Dağı ve Gabar Dağı, Namaz Dağı gibi büyük dağlar etrafında tarih boyunca birçok inanca sahip, dine sahip çok farklı etnik gruplar yaşamışlardır. Bir diğer konuda Bizans, Sasani, Osmanlılar, Persler gibi farklı medeniyetlerinde tam kavşak noktası olduğu için bir hibrit kültürü vardır" dedi.


Şırnak'ta bin 700 yıllık manastır keşfedildi - 4

Cudi Dağı'nın Hz. Nuh'un gemisinin indiği yer olduğunu aktaran Baz, "Şırnak il sınırları içinde bulunan Gabar Dağı, hikayesi ve tarih ve tanıtımı ile alakalı çok fazla kaynak elimizde yok. Ancak Keldaniler, Süryaniler ve Nasturiler açısından burası çok önemli bir dağ. Manastırlar dağı olarak adlandırdıkları bir yerdir" dedi.

Şırnak'ta bin 700 yıllık manastır keşfedildi - 5

Baz şöyle devam etti: "Bu manastır Mor Aho denilen bir şahıs tarafından kurulmuştur. Süryaniler arasında Mor Aho olarak anılan bir manastırdır. Gabar Dağı manastır dağı olarak bilinirken, bu Mor Aho Gabar Dağı’nda ilk kurulan manastır. Gabar Dağı üzerinde kurulan ilk köydür, ondan sonra da çok sayıda köy ve manastır kurulmuştur” 

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