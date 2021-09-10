Sivas kültürüne ışık tutan Şehir Müzesi ziyarete açıldı

Sivas Valiliği tarafından yapımı tamamlanan ve kentin geleneği ile kültürüne ışık tutan Şehir Müzesi, törenle ziyarete açıldı.

DHA 10.09.2021 - 16:41

Sivas kültürüne ışık tutan Şehir Müzesi ziyarete açıldı - 1

Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Tarihi Valilik Binası içinde oluşturulan, kentin tarihine, geleneklerine ve kültürüne ışık tutan materyallerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan, bölgenin en önemli müzelerinden Sivas Şehir Müzesi, düzenlenen törenle açıldı. 

Sivas kültürüne ışık tutan Şehir Müzesi ziyarete açıldı - 2

Törene Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. 

Sivas kültürüne ışık tutan Şehir Müzesi ziyarete açıldı - 3

Müzede kentin tarihi mekanları, Aşık Veysel, Kangal köpeği, konaklar, arkeolojik bulgular ve yöresel ürünler ile ilgili bölümler yer alıyor. 

Sivas kültürüne ışık tutan Şehir Müzesi ziyarete açıldı - 4

Müzede ayrıca 2009 yılında BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte helikopter kazasında hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş'in eşyaları da sergileniyor.  

Sivas kültürüne ışık tutan Şehir Müzesi ziyarete açıldı - 5
'MÜZELER ŞEHRİN KİMLİĞİ VE ARŞİVİDİR'

Açılış töreninde konuşan Vali Salih Ayhan, "Tüm dünyada şehir müzeleri hafıza mekanlar, bellek merkezleri olarak görülmektedir. Kısacası bu mekanlar şehirlerin adeta hard diskleri oluyor" dedi. 

İşte diğer kareler...
Sivas kültürüne ışık tutan Şehir Müzesi ziyarete açıldı - 6
Sivas kültürüne ışık tutan Şehir Müzesi ziyarete açıldı - 7
Sivas kültürüne ışık tutan Şehir Müzesi ziyarete açıldı - 8
Sivas kültürüne ışık tutan Şehir Müzesi ziyarete açıldı - 9
Sivas kültürüne ışık tutan Şehir Müzesi ziyarete açıldı - 10

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER