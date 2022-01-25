Sivas'ta cezaevinden dönüştürülen müzede unutulmaya yüz tutmuş meslekler yaşatılıyor

Bakır işlemeciliği kursuna başladığı için çok mutlu olduğunu söyleyen kursiyerlerden Sema Bal, "Kursa gelince bakırın kıymetinin farkına vardık ve üzerine işlediğimiz motiflerle ona hayat verdik. Bizim için altından daha kıymetli. Yaptığımız eserleri görünce daha da şevkle bu sanatı sürdürüyoruz" dedi.