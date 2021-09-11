Sivas'ta Hititlerin tapınağı gün yüzüne çıkarılacak

Anadolu Ajansı 11.09.2021 - 14:48 | Son Güncelleme : 11.09.2021 - 15:11
Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem Maner başkanlığında Yıldızeli ilçesi Kayalıpınar köyünde yürütülecek kazı çalışmaları için ön hazırlıklar tamamlandı.
Maner, Kayalıpınar'ın eski Asur ve Hitit çivi yazılı metinlerinde "Samuha" olarak geçtiğini söyledi.
Kayalıpınar'ın, Hattuşaş'tan sonra bir dönem Hititlere başkentlik yaptığını belirten Maner, "Hitit ralı 2. Tuthaliya döneminde Kilikya bölgesinden gecenin tanrıçası kültünü, Samuha'ya yani Kayalıpınar'a getiriliyor ve onun için tapınak yaptırılıyor. 3. Hattusili ise Şauşka’yı kendi tanrıçası olarak ilan etmiş, oğlu 4. Tuthalija ve sonrasında gelen krallar bu kültü devam ettirmiş" dedi.
Kayalıpınar'ın sadece tapınaktan ibaret olmadığını vurgulayan Maner, şunları kaydetti:
"Burada çok sayıda anıtsal ve idari bina var. O yapılar bize hem Eski Asur hem de Hitit dönemindeki önemini gösteriyor. Dolayısıyla bir ziyaretçinin burada görebileceği çok şey var. Yeni açılacak alanların dışında bu yapılarda da çalışmalar sürecek. Ayrıca yeni mevkilerde de kazılar olacak"
"TAPINAĞIN 14 ODALI OLDUĞUNDAN BAHSEDİLİYOR"
Bölgedeki tapınağın bahsinin metinlerde geçtiğini aktaran Maner, "14 oda olarak bahsediliyor. Şu an neyle karşılaşacağımızı bilemiyoruz. Hem Hattuşaş'ta hem Kuşaklı Sarissa'da hem de diğer Hitit kentlerinde olsun, tapınaklar kazıldı" diye konuştu.
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