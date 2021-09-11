Sivas'ta Hititlerin tapınağı gün yüzüne çıkarılacak

Kayalıpınar'ın sadece tapınaktan ibaret olmadığını vurgulayan Maner, şunları kaydetti:

"Burada çok sayıda anıtsal ve idari bina var. O yapılar bize hem Eski Asur hem de Hitit dönemindeki önemini gösteriyor. Dolayısıyla bir ziyaretçinin burada görebileceği çok şey var. Yeni açılacak alanların dışında bu yapılarda da çalışmalar sürecek. Ayrıca yeni mevkilerde de kazılar olacak"