Sivas'ta Kış Festivali başladı: Eksi 11 derecede konser

Bilgin, “Gençlerimize, büyüklerimize her kesime Sivas’ın lezzetlerini ve güzelliklerini anlatıyoruz. Şehrimiz bir üniversitesi şehri ki bugün buradaki kalabalık sadece Sivas’tan değil. Meydanı gezerken gördük ki, Amasya, Tokat ve Kayseri gibi çevre illerden birçok genç buraya gelmiş. Kışın Kış festivali yazın ise Gardaşlık Festivali ile Sivas’ta güzellikleri artırmaya devam edeceğiz” ded