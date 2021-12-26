Sivas'ta Kış Festivali başladı: Eksi 11 derecede konser

Sivas'ta belediye tarafından Kış Festivali kapsamında sıfırın altında 11 derecede düzenlenen konser büyük ilgi gördü.

Haberler 26.12.2021 - 11:30

Sivas'ta Kış Festivali başladı: Eksi 11 derecede konser - 1

Belediyesi tarafından düzenlenen Kış Festivali akşam saatlerinde sıfırın altında 11 derecede devam etti.

Sivas'ta Kış Festivali başladı: Eksi 11 derecede konser - 2

Atatürk ve Kongre Müzesi’nin yanında yer alan alana kurulan sahnede şarkıcı Reynmen, hayranlarıyla buluştu. alanında eğlenenler renkli görüntüler oluşturdu.

Sivas'ta Kış Festivali başladı: Eksi 11 derecede konser - 3

Konser sonrasında açıklama yapan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Kış Festivali’ne çevre illerden de vatandaşların ilgi gösterdiğini söyledi.

Sivas'ta Kış Festivali başladı: Eksi 11 derecede konser - 4

Bilgin, “Gençlerimize, büyüklerimize her kesime Sivas’ın lezzetlerini ve güzelliklerini anlatıyoruz. Şehrimiz bir üniversitesi şehri ki bugün buradaki kalabalık sadece Sivas’tan değil. Meydanı gezerken gördük ki, Amasya, Tokat ve Kayseri gibi çevre illerden birçok genç buraya gelmiş. Kışın Kış festivali yazın ise Gardaşlık Festivali ile Sivas’ta güzellikleri artırmaya devam edeceğiz” ded

Sivas'ta Kış Festivali başladı: Eksi 11 derecede konser - 5

i.Konseri izleyen Cumhuriyet Üniversitesi öğrencisi Afra Yazgül Binak(20), “Hava çok soğuk. Okulda final haftasındayız. Bütün öfkemi ve stresimi burada atmaya geldim. Kuşadası’nda yaşıyorum. Bu duruma alışığım ve buraya geldim. Zaten hareket halindeyiz. Hareket halinde olduğumuz için üşümüyorum" dedi.

Sivas'ta Kış Festivali başladı: Eksi 11 derecede konser - 6

Konserde eğlenen öğrencilerden Sedef Erdem(20) ise “Çorum’dan geliyorum. Sivas’ta hava aşırı soğuk. Ama şu an çok eğleniyorum. Konserden konsere gidiyoruz. Çok memnunum” diye konuştu.

Sivas'ta Kış Festivali başladı: Eksi 11 derecede konser - 7
Sivas'ta Kış Festivali başladı: Eksi 11 derecede konser - 8
Sivas'ta Kış Festivali başladı: Eksi 11 derecede konser - 9

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