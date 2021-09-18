Sivas'taki Kale Projesi kazılarında Selçuklu sarayı izlerine rastlandı

18.09.2021 - 14:43
Kale Projesi kapsamındaki kazılarda çıkarılan eserler hakkında bilgi veren Eser, "Küçük buluntu açısından seramik parça sayısında 100 bine yaklaştık. Bunlardan sağlam ele geçirdiğimiz şeyler de var, bunlar bizi mutlu ediyor. Bu tür eserler yerleşmeyle ilgili zengin bir bilgi verir" dedi.
Eser "Birincisi burada üretilen bir eser grubu varsa o ortaya çıkar, ikincisi ithal gelen eserler söz konusudur. Bunlar da kentin o tarihte ilişkide bulunduğu diğer merkezleri öğrenmemizi sağlar. Bu anlamda çok zengin veri, bilgi edindiğimizi belirtmek isterim" diye konuştu.
Kazı çalışmalarında Selçuklu sarayına ait buluntulara rastladıklarını belirten Prof. Dr. Erdal Eser, "Sivas'ta da bir Selçuklu sarayı olması gerektiği hep düşünülüyordu. 13. yüzyıla ait bazı kaynaklarda bunun varlığına işaret eden bazı şeyler söz konusudur, veriler de söz konusudur. Biz artık bugün bunu, ele geçirdiğimiz, bulduğumuz eserlerle konuşabilir hale geldik. Bu da bence Ortaçağ kültür tarihi ve Selçuklu dönemi kültürü açısından önemli bir veri" dedi.
Eser "Şimdi artık çok rahat şekilde Sivas'ta da bir Selçuklu sarayının olduğunu, küçük buluntuların desteğiyle söyleyebilir hale geldik. Toprak Kale, Ortaçağ kent yerleşimi, kent modeli açısından baktığımız zaman kentin en yüksek, en korunaklı noktası. Sarayın tabii ki orada olması gerekiyor. Bizim çalıştığımız alan Toprak Kale'nin etekleri, yamaçları. Tahrip sonrası yukardan aşağıya doğru gerçekleşen toprak hareketliliği, erozyon, taşıma yoluyla bu saray mekanlarının malzemesinin, alanın çeşitli bölgelerine yayıldığını değerlendiriyoruz" diye konuştu.
Eser "Bu malzemelerin birbirine uzak iki noktada toplandığını belirlediklerini anlatan Eser, "Bu da kale alanı içerisinde Toprak Kale'nin üst seviyesinde saray mekanları ve birimlerinin çok geniş bir alana yayıldığını düşünmemize yol açıyor. Bunu aslında sadece Sivas ile sınırlamak istemem, kent arkeolojisi kapsamında gerçekten önemli bir çalışmadır. Hiç bilmediğimiz, varlığından haberdar olmadığımız şeyleri bu tür çalışmalardan öğrendiğimiz için özelde Sivas, genelde de Ortaçağ arkeolojisiyle ilgilenen bütün çevreler açısından oldukça önemli" dedi.