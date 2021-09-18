Sivas'taki Kale Projesi kazılarında Selçuklu sarayı izlerine rastlandı

Kazı çalışmalarında Selçuklu sarayına ait buluntulara rastladıklarını belirten Prof. Dr. Erdal Eser, "Sivas'ta da bir Selçuklu sarayı olması gerektiği hep düşünülüyordu. 13. yüzyıla ait bazı kaynaklarda bunun varlığına işaret eden bazı şeyler söz konusudur, veriler de söz konusudur. Biz artık bugün bunu, ele geçirdiğimiz, bulduğumuz eserlerle konuşabilir hale geldik. Bu da bence Ortaçağ kültür tarihi ve Selçuklu dönemi kültürü açısından önemli bir veri" dedi.