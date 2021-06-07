Sivas'taki kazıda ortaya çıkan iki seramik parçası heyecan uyandırdı

“HER AN SERAMİK FIRININA ULAŞILABİLİR’’

Prof. Dr. Erdal Eser, alanda çok sayıda fırın malzemesi ele geçirildiğini dile getirerek, “Geçen sezon çalışmaları sırasında alanda çok yoğun fırın malzemesi ele geçirildi. Henüz biz bir seramik fırınına ulaşamadık ama her an tabi ki öyle bir şeyde çıkabilir. Bu fırın malzemeleri özellikle pişirmeye yönelik. Kapların fırın içerisine düzgün istiflenebilmesi için kullanılan üç ayak olarak tabir ettiğimiz parçalar var. Bu parçalardan yaklaşık 3 bin küsur kasalarla müzeye götürülen malzeme söz konusu. Bu malzemelerin yoğunlaştığı yerlerde genellikle seramik fırınları seramik atölyeleri olur. Maalesef onların çevresinde zaman içerisinde oluşan tahribat nedeniyle biz bir fırın verisine henüz ulaşamadık. Ama ümit ediyorum ki alan çok büyük bir alan daha yapılacak çok iş var bu çalışmalar sırasında o türden bir veriye rastlama ihtimalimiz çok güçlü’’ ifadelerini kullandı.