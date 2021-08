SİYAD en iyiler seçkisi eylül ayında Atlas 1948 Sineması’nda

It Must Be Heaven

5 Eylül Pazar 18:00 Seansı : 102 Dakika Komedi | 2019 |

İngilizce, Fransızca, Arapça, İspanyolca ve İbranice; Türkçe altyazılı

Burası Cennet Olmalı, birçok şehre seyahat eden ve hepsinde de anavatanı Filistin ile türlü benzerlikler bulan bir adamın hikayesini konu ediyor. EliaSuleiman, kendisine Filistin’den başka bir vatan aramak için yola koyulur. Ancak onun yeni bir yaşam vaadi, kısa süre içerisinde bir hatalar silsilesine dönüşür. Filistin’den başlayıp, New York, Doha ve Paris’e seyahat eden Suleiman, gittiği yerlerdeki bir şeyin ona evini hatırlattığını fark eder. Polis, sınır kontrolleri ve ırkçılık gittiği her yerde onunla birliktedir. Yeni bir topluma entegre olabilmek için elinden geleni yapan Suleiman, herkesin ona sürekli nereden geldiğini hatırlatması ile karşı karşıya kalır. Ait olma arayışı içinde olan Suleiman, gerçekten nereye evim deriz sorusuna yanıt bulmaya çalışır.

Yönetmen: EliaSuleiman

Bacurau

5 Eylül Pazar 20:00 Seansı : 131 Dakika Macera - Aksiyon - Gizem | 2019 |

Portekizce ve İngilizce; Türkçe altyazılı

Bacurau, Brezilya’da bulunan küçük bir kasabadır. Genç bir kadın olan Teresa, Bacurau’da bulunan büyükannesinin cenaze törenine katılmak için kasabaya gider. Teresa’nın büyükannesi olan, kasabanın lideri Carmelita, 94 hayatını kaybedince kasabada yas havası hakim olur olur. Teresa, cenaze için geldiği Bacurau'nun birçok sorununun olduğunu gözlemler. Kasaba, temel olanaklardan yoksun, telefonunun çekmediği, temiz suyun bulunmadığı ve daha nice sorunların baş gösterdiği bir yer haline gelmiştir. Carmelita'nın ölümünün ardından geçen birkaç gün sonra kasaba sakinleri, bölgenin haritadan silindiğini ve art arda ölümlerin meydana geldiğini fark eder.

Yönetmenler: Juliano Dornelles ve Kleber Mendonça Filho