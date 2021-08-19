SİYAD en iyiler seçkisi eylül ayında Atlas 1948 Sineması’nda

19.08.2021 - 13:49
Jai Perdu Mon Corps
3 Eylül Cuma 18:00 Seansı: 81 Dakika Animasyon - Dram | 2019 |
Fransızca; Türkçe altyazılı
Jérémy Clapin'in yönettiği I Lost My Body, Paris'te bir laboratuvardan kaçıp ait olduğu bedeni arayan bir kesik el ile kütüphaneci Gabrielle ve kurye Naoufel'in aşk hikâyesini kesiştiren ilgi çekici anlatısıyla bu yılın övgülere mazhar olan animasyonlarından biri. Paris’te bir laboratuvardan kaçan kesik elin ait olduğu bedeni bulmak için yapmayacağı şey yoktur. Bedeninden kopmuş yalnız bir el için Paris sokaklarının barındırdığı tehlikeler onu yıldırmaz. Kütüphaneci Gabrielle ile motorla pizza dağıtan Naoufel’in kırık aşk hikâyesinin düğüm noktası bu kesik eldir.
Yönetmen: Jérémy Clapin
JojoRabbit
3 Eylül Cuma 20:00 Seansı: 108 Dakika Komedi - Dram - Savaş | 2019 |
İngilizce; Türkçe altyazılı
TaikaWaititi'nin yönettiği JojoRabbit, II. Dünya Savaşı sırasında, Hitler'in gençlik kamplarında yer alan ve zihninde yarattığı Hitler'i en yakın arkadaşı olarak gören genç Jojo'nun, annesinin evlerinde genç bir Yahudi kızı sakladığını keşfetmesiyle gelişen olayları konu ediniyor.
Yönetmen: TaikaWaititi
NuestrasMadres
4 Eylül Cumartesi18:00 Seansı: 78 Dakika Dram | 2019 |
İspanyolca; Türkçe altyazılı
Annelerimiz, 2013 yılında Guatemala’da çıkan iç savaşta yaşananlara odaklanıyor. İnsanlar, ülkede çıkan iç savaşın yarattığı hasar ile başa çıkmaya çalışmaktadır. Genç bir antropolog olan Ernesto, iç savaş sırasında kaybolan kişileri tespit etmeye çalışır. Bu sırada yaşlı bir kadın ile görüşen Ernesto, kadının anlattıklarından savaş sırasında kaybolan gerilla olan babasını bulmasını sağlayacak bir ipucu bulduğunu düşünür. İpucunun peşinden giden Ernesto, babasını bulmayı başarabilecek midir?
Yönetmen: Cesar Diaz
J’accuse
4 Eylül Cumartesi 20:00 Seansı: 132 Dakika Gerilim - Dram - Tarihi | 2019 | Fransızca; Türkçe altyazılı
Subay ve Casus, 1894 yılında haksız yere vatana ihanet etmekten hüküm giyen ve Şeytan Adası'nda ömür boyu hapse mahkum edilen Yahudi asıllı Fransız subay AlfredDreyfus'un hikayesini konu ediyor.
Yönetmen: Roman Polanski
It Must Be Heaven
5 Eylül Pazar 18:00 Seansı : 102 Dakika Komedi | 2019 |
İngilizce, Fransızca, Arapça, İspanyolca ve İbranice; Türkçe altyazılı
Burası Cennet Olmalı, birçok şehre seyahat eden ve hepsinde de anavatanı Filistin ile türlü benzerlikler bulan bir adamın hikayesini konu ediyor. EliaSuleiman, kendisine Filistin’den başka bir vatan aramak için yola koyulur. Ancak onun yeni bir yaşam vaadi, kısa süre içerisinde bir hatalar silsilesine dönüşür. Filistin’den başlayıp, New York, Doha ve Paris’e seyahat eden Suleiman, gittiği yerlerdeki bir şeyin ona evini hatırlattığını fark eder. Polis, sınır kontrolleri ve ırkçılık gittiği her yerde onunla birliktedir. Yeni bir topluma entegre olabilmek için elinden geleni yapan Suleiman, herkesin ona sürekli nereden geldiğini hatırlatması ile karşı karşıya kalır. Ait olma arayışı içinde olan Suleiman, gerçekten nereye evim deriz sorusuna yanıt bulmaya çalışır.
Yönetmen: EliaSuleiman
Bacurau
5 Eylül Pazar 20:00 Seansı : 131 Dakika Macera - Aksiyon - Gizem | 2019 |
Portekizce ve İngilizce; Türkçe altyazılı
Bacurau, Brezilya’da bulunan küçük bir kasabadır. Genç bir kadın olan Teresa, Bacurau’da bulunan büyükannesinin cenaze törenine katılmak için kasabaya gider. Teresa’nın büyükannesi olan, kasabanın lideri Carmelita, 94 hayatını kaybedince kasabada yas havası hakim olur olur. Teresa, cenaze için geldiği Bacurau'nun birçok sorununun olduğunu gözlemler. Kasaba, temel olanaklardan yoksun, telefonunun çekmediği, temiz suyun bulunmadığı ve daha nice sorunların baş gösterdiği bir yer haline gelmiştir. Carmelita'nın ölümünün ardından geçen birkaç gün sonra kasaba sakinleri, bölgenin haritadan silindiğini ve art arda ölümlerin meydana geldiğini fark eder.
Yönetmenler: Juliano Dornelles ve Kleber Mendonça Filho
About Endlessness
10 Eylül Cuma 18:00 Seansı : 78 Dakika Dram | 2019 |
İsveççe; Türkçe altyazılı
Usta sinemacı Roy Andersson'un yeni filmi Om detoändliga, hayatın hem hayallerde görülebilecek kadar güzel hem de bir o kadar acımasız tarafını anlatıyor. Savaşın ezip geçtiği Köln’ün semalarından geçen bir çift, bardaktan boşanırcasına yağan yağmurun altında kızını doğum gününe götürmeye çalışan bir baba, bir kafenin dışında dans eden genç kızlar, inancını kaybeden bir rahip, hiç aşık olmamış genç bir adam ve Hitler’in mağlup olduğunu anladığı an… RoyAndersson'unBinbir Gece Masalları’nın anlatıcısı Şehrazad’ın öykü anlatımından ilham alarak çektiği film, seyirciyi insanlığın varoluş öyküsünde rüya gibi bir gezintiye çıkarıyor.
Yönetmen: Roy Andersson
Honeyland
10 Eylül Cuma 20:00 Seansı : 86 Dakika Dram - Belgesel | 2019 |
Makedonca, Hırvatça ve Boşnakça; Türkçe altyazılı
Tamara Kotevska ve Ljubomir Stefanov'un çektiği, Uluslararası En İyi Film ve En İyi Belgesel kategorilerinde Oscar adaylığına layık görülen docudramaHoneyland, hasta annesiyle birlikte Kuzey Makedonya'da artık kimsenin kalmadığı bir köyde yaşayan ve arıcılıkla geçimini sağlayan Hatice'nin hikâyesini anlatıyor. Hatice Muratova Balkanlar’ın sarp dağlarında terk edilmiş bir köyde annesiyle birlikte yaşıyor. Geçimini yabani arıcılıkla sağlıyor, fakat arıların payını da gözetiyor, hatta arılarla konuşuyor, onlara şarkılar söylüyor. Piyasa denen kentli canavara, birden köylerine taşınıp para kazanmak için gözünü arılarına diken aileye ve doğaya karşı büyük bir mücadele yürütmek zorunda. Çekimleri üç yıl süren bu film insan-doğa ilişkisi üzerine düşünmek için önümüze yeni bir ufuk açıyor.
Yönetmenler: Ljubomir Stefanov ve Tamara Kotevska
Les Miserables
11 Eylül Cumartesi 18:00 Seansı : 103 Dakika Dram | 2019 |
Fransızca; Türkçe altyazılı
Cannes Film Festivali'nden Jüri Ödülü ile dönen Lesmisérables, Paris banliyölerinde atandığı yeni göreve ve ekibe adapte olmaya çalışan polis memuru Stéphane'ın, kendisini farklı gruplarla polis arasında tırmanan gerilim içerisinde bulmasını anlatıyor. Stéphane, Paris banliyönlerindenMontfermeil’deki Suçla Mücadele Timi’ne yeni katılmıştır. Ekibin deneyimli üyelerinden Chris ve Gwadaile birlikte çıktığı devriyelerde mahalledeki çeteler arasındaki gerginliği fark eder. Bir tutuklama esnasında olay kontrollerinden çıkar ve bu sırada onlar farkında olmadan bir drone tarafından çekilirler. Artık Stéphane ve ekibi gittikçe büyüyen bu gerginliğin bir parçasıdır. Yönetmen: LadjLy
The Painted Bird
11 Eylül Cumartesi 20:00 Seansı : 169 Dakika Dram - Savaş | 2019 |
Çekçe; Türkçe altyazılı
Jerzy Kosinski’nin tartışmaların odağında yer alan romanında uyarlanan ThePainted Bird, II. Dünya Savaşı sırasında insalığın her anlamda girdiği bataklığı kimsesiz kalmış bir çocuğun gözünden yansıtıyor. PaintedBird, II. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru çorak, ilkel Doğu Avrupa’da bir yerde, yalnız bir çocuğu izliyor. Kimsesiz kalan Çocuk köyden köye çiftlikten çiftliğe geçiyor; cahil, hoşgörüsüz, acımasız sivil ve askerlerle karşılaşacağı sonu belirsiz bir yolculuk sürdürüyor. 35mm sinemaskop çekilen siyah-beyaz film, klişeler kadar melodramdan ve duygusal yönlendirmelerden de kaçınarak savaşın dehşetini insan ve doğa manzaralarıyla kahramanı Çocuk’un gözlerinden tarafsız kalarak aktarıyor.
Yönetmen: VáclavMarhoul
Venom II
26 Eylül Pazar 20:30 Seansı : 112 Dakika VİZYON FİLMİ Korku - Bilim Kurgu - Aksiyon | 2021 | İngilizce; Türkçe altyazılı
TomHardy, MARVEL'in en büyük ve en karmaşık karakterlerinden biri olan ölümcül koruyucu Venom olarak beyaz perdeye geri dönüyor. Andy Serkis'in yönettiği filmde kötü adam CletusKasady/Carnage rolünde Michelle Williams, Naomie Harris ve WoodyHarrelson da yer alıyor.
Yönetmen: Andy Serkis