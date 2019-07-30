Smilyana Zaharieva sesiyle rekor kırdı (Uçaktan fazla)

Smilyana Zaharieva, bir jet uçağından daha fazla olan 13.8 desibellik sesiyle Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi.
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Bulgar şarkıcı Smilyana Zaharieva 13.8 desibellik ses seviyesi ile Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi.
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Bir jet uçağından fazla sesi olan Zaharieva dünyanın en güçlü sesine sahip şarkıcı olarak tescillendi.
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48 yaşındaki şarkıcı AFP haber ajarsına yaptığı açıklamada ekrandaki desibel seviyesini gördüğünde çok şaşırdığını söyledi.
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Desibel seviyesiyle Guinnes Rekorlar Kitabına giren tek kişi Zaharieva değil.
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İrlandalı öğretmen Annalisa Flanagan 121 desibel ile en yüksek ses rekoruna sahip ancak şarkı söylerken ulaştığı desibel bilinliyor