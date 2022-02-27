Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı

Ünlü oyuncu Sofia Vergara, başrolde yer aldığı Griselda dizisinin California’daki çekimlerinde görüntülendi. Ünlü oyuncu, elindeki beyzbol sopasıyla rol arkadaşına vurma sahnesinin çekimlerindeydi. Vergara gibi set hali objektiflere yansıyan başka ünlüler de var. İşte ünlü oyuncuların set halleri...

Haberler - ntv.com.tr

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 1

Ünlü oyuncu Sofia Vergara, yeni dizisi Griselda’nın California’daki çekimlerinde görüntülendi. Vergara, elindeki beyabol sopasını etrafa savurduğu sahne ile objektiflere yansıdı. Vergara, bir mafya üyesini sopayla döverken, o, acı içinde çığlık atıyor ve Vergara’ya durması için yalvarıyordu.

Ünlü oyuncu, dizide 80’lerin kokain kraliçesi Griselda Blanco karakterine hayat veriyor.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 2

Harry Potter serisinin yıldızı Daniel Radcliffe, yeni filmi için sette. 32 yaşındaki İngiliz oyuncu, efsanevi parodist şarkıcı Weird Al Yankovic’i anlatan Weird: The Al Yankovic Story adlı filmde başrolde yer alıyor. Filmde Sırp kökenli Amerikalı sanatçıyı canlandıran Radcliffe, Yankovic’e benzeyebilmek için bıyık bıraktı ve peruk taktı.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 3

Radcliffe, çekim arasında set arkadaşıyla kahve keyfi yaparken görüntülendi.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 4

Amerikalı ünlü oyuncu Dakota Fanning (27) ile İrlandalı aktör Andrew Scott (45), suç ve dram türündeki Ripley filminin setinde görüntülendi. 

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 5

Ünlü oyuncular, İtalya'nın Venedik şehrinde kurulan sette bir gondolun içinde kahkaha krizine girmiş şekilde objektife yansıdı.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 6

Julia Roberts (54) ve George Clooney (60), Ticket to Paradise filminin başrollerini paylaşıyor.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 7

Avustralya'nın Gold Coast şehrinde kurulan sette, ünlü oyuncular motosiklet sahnesinin çekiminde görüntülendi.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 8

Set arasında ekiple sohbet eden Cloooney'nin canlandırma yaparak bir şeyler anlattığı ve sette çok eğlendiği dikkatlerden kaçmadı.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 9

Penelope Cruz, yeni projesi On The Fringe’in İspanya’nın Madrid şehrindeki setinde görüntülendi. 47 yaşındaki İspanyol oyuncunun film için peruk taktığı görüldü.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 10

Cruz’un yanı sıra Luis Tosar, Aixa Villagrán, Adelfa Calvo, Nur Levi ve Christian Checa’nın rol aldığı filmi Juna Diego Botto yönetiyor.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 11

On The Fringe, bir banka tarafından kendisinin ve ailesinin evlerinden tahliye edilmesini önlemek için 24 saati olan bir kadının hikayesini anlatıyor.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 12

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, Sex & the City’nin devamı niteliğindeki And Just Like That dizisinin setinde görüntülendi.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 13

İkili, set arasında birbirleriyle ve hayranlarıyla sohbet edip şakalaşırken görüldü.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 14

Hayatlarının ikinci evresinde olan kadınların, New York’ta yaşadıkları aşk, seks, evlilik ve dostluk maceralarını ele alan dizi, aralık ayında HBO Max’te yayınlanacak.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 15

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, New York'ta Armageddon Time adlı filmin setinde görüntülendi.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 16

83 yaşındaki Hopkins ile 38 yaşındaki Hathaway, set arasında sohbet edip gülüşürken görüldü.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 17

James Gray'in yönetmenliğini üstlendiği Armageddon Time'ın senaryosu da Gray'in elinden çıkma.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 18

Gray’in çocukluk anılarına dayanan filmde, Ronald Reagan’ın seçimlere hazırlandığı sürecin tarihsel arka planında dostluk ve sadakati öğrenen bir büyüme hikayesi konu ediliyor.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 19

Shameless dizisinin başrol oyuncusu Emmy Rossum, biyografik dizi Angelyne'in Los Angeles'taki setinde görüntülendi. 

1980'lerde tüm Hollywood billboard'larını fotoğraflarıyla süsleyen popüler kültür ikonu şarkıcının hayatını anlatan dizi setinde Rossum'u tanımak neredeyse imkansız. 

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 20

Saç, makyaj ve kıyafetiyle bambaşka bir görünüme bürünen 35 yaşındaki Rossum, çekim aralarında terlikleriyle yürümeyi tercih etti.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 21

Üzerinde uzun yıllardır çalışılan dizinin ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 22

Amerikalı şarkıcı, oyuncu, televizyon yüzü ve model Angelyne, 1984 yılında Los Angeles'taki tüm billboard'larda fotoğraflarının yayınlanmasıyla ünlendi. 1978'de erkek arkladaşının müzik grubu Baby Blue'ya dahil oldu. 1982'de ilk albümünü çıkaran şarkıcı, Billboard'lardaki ününün ardından 1986'da ikinci albümünü çıkardı. 

2003'te California valiliğine aday oldu, 135 adayın katıldığı seçimde 29'uncu oldu. 

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 23

Westworld dizisinin yıldızları Tessa Thompson ve Ed Harris, dizinin dördüncü sezon çekimlerinde görüntülendi.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 24

Michael Crichton'un 1973'te yazıp yönettiği aynı isimli filmden uyarlanan bilim kurgu dizisi Westworld'ün yeni sezon çekimleri New York'ta yapılıyor. 

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 25

Brad Pitt, yeni filmi Babylon'un setinde görüntülendi. Los Angeles'ta gerçekleştirilen çekimlerde 57 yaşındaki Oscar'lı aktör, smokinle görüldü. 

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 26

Parti sahnesi için sette çekim sırasını bekleyen Pitt, kahvesini ve suyunu içerken objektiflere yansıdı.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 27

Oscar'lu yönetmen Damien Chazelle'nin yeni filmi Babylon'da Pitt'in yanı sıra Margot Robbie, Olivia Wilde, Tobey Maguire, Samara Weaving, Max Minghella, Phoebe Tonkin, Jean Smart gibi isimler de rol alıyor.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 28

90’lı yılların sonu, 2000’li yılların başında fenomene dönüşen Sex and the City dizisinin 10 bölümlük yeniden uyarlaması And Just Like That’in (Ve Aynen Böyle) çekimleri New York’ta yapılıyor.

2004’te biten Sex and the City’den yıllar sonra, dizinin yıldızları Kristin Davis, Sarah Jessica Parker ve Cynthia Nixon, And Just Like That için yeniden bir araya geldi. Üçlü, yeni set fotoğraflarında, piknik masasında yemek yiyip sohbet ederken görülüyor.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 29

50’li yaşlarında olan bir grup arkadaşın hikayesini konu edinen, Candace Bushnell’in yeni romanı Is There Still Sex in the City’den uyarlanan yapımda, hayatlarının ikinci evresinde olan kadınların, New York’ta yaşadıkları aşk, seks, evlilik ve dostluk maceraları ele alınıyor.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 30

İçinde bulunduğumuz mevsimde HBO Max kanalında gösterileceği öğrenilen dizinin tam yayın tarihi henüz açıklanmadı.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 31

Jared Leto ve Anne Hathaway, WeCrashed filminin setinde görüntülendi. İkili, Apple TV+ kanalında gösterilecek dizinin New York’taki setinde, caddede beyaz bir yazı tahtasını iterken görüldü.

Aynı adlı Wondery podcast'ine dayan dizi, dünyanın en değerli girişimlerinden WeWork'ün açgözlülükle dolu yükselişini ve kaçınılmaz düşüşünü, kaotik hırslarıyla her şeyi mümkün kılan narsistler üzerinden anlatıyor.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 32

Ünlü aktör Christian BaleThor: Love And Thunder filminin Malibu’daki setinde ilk kez görüntülendi. 47 yaşındaki yıldız, çizgi romanda 2012 yılında tanıtılan Gorr The God Butcher adlı kötü karaktere hayat veriyor.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 33

Bale, filmin setinde yüzü protez makyajla tamamen kaplı halde görüldü.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 34

Sette tamamen tanınmaz halde olan Bale, rolü için radikal değişiklik yapmaktan kaçınmayan isimlerden. 

Daha önce de Makinist filmi için 55 kiloya kadar düşüp ertesi yıl Batman Başlıyor için 86 kiloya kadar çıkan, bir sonraki yıl 61 kiloya düşen aktör Kara Şövalye için de 86'ya çıktı. Vice filmi için 20 kilo alan ve ardından oynadığı Ford V. Ferrari için 31 kilo veren Bale, şimdi de yeni karakteri için saçlarını kazıttı. 

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 35

2019 yapımı Bıçaklar Çekildi (Knives Out) filminin ikincisi için set kuruldu. Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filminin setinde bir araya gelen oyuncular Daniel Craig ve Dave Bautista birbirlerine sarılarak özlem giderdi.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 36

İkili, daha önce 24'üncü James Bond filmi Spectre'de birlikte oynamıştı. 

Sette filmin oyuncularından Kate Hudson da objektiflere yansıdı. 

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 37

Sette ayrıca Leslie Odom, Jr. ile Madelyn Cline da görüntülendi. 

Polisiye-komedi türündeki ilk filmde ünlü bir yazarın ölümünün ardındaki sırrı ortaya çıkarmaya çalışan bir dedektifin hikayesi konu ediliyordu.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 38

HBO Max’te yayınlanacak olan Gossip Girl’ün yeniden çevrimi için New York’ta çekimler sürüyor. Oyuncular Jordan Alexander ve Eli Brown, dizi setinde öpüşme sahnesini çekerken görüntülendi.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 39

2020'de seyirciyle buluşması beklenen ancak pandemi nedeniyle ertelenen Gossip Girl’ün yeni uyarlaması, 8 Temmuz’da seyirciyle buluşuyor. 2007 ile 2012 yılları arasında altı sezon yayınlanan Amerikan gençlik dizisinin yeni uyarlaması, orijinalinden sekiz yıl sonrasında geçecek ve New York'taki seçkin bir okulun öğrencilerine odaklanacak.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 40

Jude Law, Yüzbaşı Hook oldu. 47 yaşındaki ünlü aktör, canlı aksiyon türündeki yeni filmi Peter Pan & Wendy’nin Kanada’daki setinde ilk kez görüntülendi.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 41

Yüzbaşı Hook'un korsan gemisi Jolly Roger'ın güvertesinde görülen Jude Law, sağ elinin yerinde duran kancaya taktığı teleskobuyla bakarken objektife takıldı.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 42

Nicole Kidman, Aaron Sorkin'in biyografik filmi Being the Ricardos'ta ünlü sitcom yıldızı Lucille Ball'u canlandırıyor. Başrolleri Javier Bardem ile paylaşan 53 yaşındaki Avustralyalı yıldız, California'daki sette ilk kez görüntülendi. 

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 43

Kidman, çekim aralarında maskesini takmayı ihmal etmedi.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 44

Penelope Cruz, yeni filmi Parallel Mothers'ın setinde ilk kez görüntülendi. 46 yaşındaki İspanyol oyuncu, Pedro Almodovar'ın aynı gün doğum yapan iki annenin öyküsünü anlatan filminin Madrid'deki setindeydi. 

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 45

Sarıya boyanmış saçlarıyla dikkat çeken Cruz, çekim aralarında maskesini takmayı ihmal etmedi.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 46

Cruz ve Almodovar, zaman zaman sette senaryo üzerinde görüşürken objektiflere yansıdı.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 47

Lady Gaga ve Al PacinoHouse of Gucci filminin Roma'daki setinde görüntülendi.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 48

Moda evi Gucci'nin kurucusu Guccio Gucci’nin torunu olan Maurizio Gucci’nin hayatına odaklanılan filmde, 34 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga, Maurizio Gucci’yi öldürmekle suçlanan eski eşi Patrizia Reggiani’ye hayat veriyor. 

80 yaşındaki usta oyuncu Al Pacino da 1921'de aile adını taşıyan şirketi kuran Guccio Gucci'nin en büyük oğlu Aldo Gucci'yi canlandırıyor. 

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 49

Set kareleri arasında Madalina Ghenea da yer aldı.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 50

Şarkıcılıkta olduğu kadar oyunculukta da başarılı olduğunu kanıtlayan Jennifer Lopez, yeni filmi Shotgun Wedding’in çekimleri için sette. 51 yaşındaki Lopez, filmde Darcy adlı karakteri canlandırıyor. Filmde Lopez’in canlandırdığı Darcy ve diğer başrol oyuncusu  Josh Duhamel’in canlandırdığı Tom karakterleri, evlenmeye karar verirler. Bu, onların dışarıdan oldukça sevecen gözüken ancak oldukça inatçı olan ailelerinin de bir araya gelmesi demektir. Ailelerini düğün için bir araya getirdiklerinde partideki herkesin rehin alındığını görürler. Sevdiklerini korumak için ellerinden geleni yapan çiftin ilişkisi de bu süreçte sınanır.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 51

Set karelerine, düğünün basıldığı anlar yansıdı. Lopez, kirlenmiş gelinliği ve yüzündeki korku ifadesiyle görüntülendi.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 52

Oscar'lı oyuncu Ben Affleck, George Clooney‘nin yönetmenliğin üstlendiği yeni filmi The Tender Bar'ın setinde görüntülendi. 48 yaşındaki aktör, zayıflamış hali ve uzayan sakallarıyla her zamanki görünümünden farklıydı.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 53

Afflevk, çekim aralarında maskesini takmayı ihmal etmedi.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 54

Lady Gaga, House of Gucci filminin İtalya’daki setinde görüntülendi. 34 yaşındaki ünlü şarkıcı ve oyuncu, Piemonte’de kurulan sette, karlar arasında görülüyor. Lady Gaga, filmde ünlü İtalyan modacı Gucci’nin eski eşi Patrizia Reggiani’yi canlandırıyor. Reggiani, 1995 yılında moda evinin merdivenlerinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Gucci’nin ölüm emrini veren kişi olarak biliniyor.  

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 55

Ridley Scott’un yönetmenliğini üstlendiği film, Sara Gay Forden’in The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed adlı kitabından uyarlandı.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 56

Jake Gyllenhaal, Michael Bay’in aksiyon filmi Ambulance’ın setinde görüntülendi.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 57

Los Angeles’taki çekimde 40 yaşındaki ünlü aktör, gitmekte olan ambulanstan helikopteri vurmaya çalışırken görülüyor.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 58

Margot Robbie, Christian Bale ve John David Washington, Los Angeles’ta David O. Russell’ın yönetmenliğini üstlendiği, adı henüz belli olmayan filmin setinde görüntülendi.  

Objektifler yansıyan karelerde Robbie kaçmaya çalışırken, Bale ve Washington da onu tutarken görülüyor.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 59

Hakkında fazla bilgi verilmeyen, sadece orijinal bir senaryodan çekildiği öğrenişen filminde kadrosunda üç oyuncunun yanı sıra Robert De Niro, Zoe Saldana, Rami Malek, Timothy Olyphant, Mike Myers, Michael Shannon, Chris Rock ve Anya Taylor-Joy da rol alıyor.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 60

Tom Holland, Örümcek Adam 3 (Spider Man 3) filmi için yeniden ikonik kostümüyle. 24 yaşındaki aktör, Atlanta'daki sette arabaların üzerinden atlarken görüntülendi. 

Film, 17 Aralık'ta gösterime girecek.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 61

Jennifer Lawrence ve Leonardo DiCaprio, Don’t Look Up filminin setinde çekimlere devam ediyor. 

Massachusetts'te sürdürülen çekimlerde her iki Oscar'lı oyuncu da bir donanma gemisinin merdivenlerinden çıkarken objektiflere yansıdı. 

Lawrence ve DiCaprio'nun corona virüs salgını devam ederken film çekimlerinde siperlikle önlem aldıkları görüldü. 

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 62

Don’t Look Up filmi, İki tanınmayan bilim insanının bir meteorun altı ay içinde dünyaya düşeceğini tespit etmelerinin ardından medya turuna çıkıp tüm dünyayı uyarmaya çalışmaları, ancak kimseyi inandıramamaları konusuna odaklanıyor.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 63

Shamaless dizisinin yıldızı William H. Macy, 11. ve final sezonu çekimlerinde görüntülendi. Los Angeles'taki setten yansıyan fotofrafta, alkol ve uyuşturucu bağımlısı Frank'i canlandıran Macy'nin bir gözünün makyajla morartıldığı görüldü.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 64

Desperate Housewives dizisinde canlandırdığı Gabrielle Solis karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Eva Longoria, Los Angeles'ta yeni filminin çekimlerine devam ediyor. Altın Küre ödüllü Amerikalı sinema yıldızı, gerçeği aratmayan görüntülerin ortaya çıktığı sette enkazın içine girerek selfie çekti.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 65

Ünlü oyuncu Vanessa Hudgens yeni filmi Tick, Tick... Boom'un New York'taki setinde görüntülendi. 31 yaşındaki yıldız, Lin-Manuel Miranda'nın yönetmenliğini üstlendiği biyografik filmin setinde hem maske hem de siper kullanarak salgına karşı çifte önlem almasıyla dikkat çekti.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 66

Tom Cruise, Norveç’te Mission: Impossible 7 (Görevimiz Tehlike 7) çekimlerine devam ediyor. 58 yaşındaki Amerikalı aktör, aksiyon serisinin devam filmi için sınır tanımadan tehlike sahnelerde yer alıyor. Dublör kullanmayan Cruise’un, hızla giden trenin üstünde bulunduğunu gösteren görüntüler sosyal medyada yer aldı. Videoda, çekime ara verildiği anlaşılırken, buna rağmen halen hızla gien trenin üstünde oturmayı tercih eden Cruise, kameraya gülümserken görülüyor.  Kasım 2021

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 67

Mission: Impossible 7 (Görevimiz Tehlike 7) filminin corona virüs salgını nedeniyle ertelenen çekimlerinden ilk görsellerde de Cruise, tehlikeli sahnelerde yer alırken yansımıştı. Cruise, önce dağda insan yapımı bir rampada motosikletle hız yapmış, ardından helikopterden atlamıştı.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 68

Norveç'te yapılan çekimlerden yansıyan görüntülerde 58 yaşındaki oyuncu, bir helikopter ve bir insansız hava aracı onu takip ederken, gökyüzünde motosikletinden fırlamış olarak uçuyordu. Uçtuktan birkaç saniye sonra, Cruise paraşütünü açıyordu. Yönetmen Christopher McQuarrie de setten, paraşütle süzülme anının görüntüsünü paylaştı.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 69

Oscar’lı oyuncu Sandra Bullock, corona virüs tedbiri alarak katıldığı yeni filminin setinde görüntülendi. Nora Fingscheidt’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve 56 yaşındaki Bullock’un başrolde yer aldığı yeni filminin adı henüz belli değil. Filmde Bullock, Ruth Slater adında, bir şiddet suçundan cezasını çektikten sonra hapisten çıkan ve geçmişini affetmeyi reddeden topluma yeniden giren bir kadını canlandırıyor. Şiddetli yargılamalarla karşılaşan Ruth Slater’in kurtuluş için tek umudu, geride bırakmak zorunda kaldığı kendisine yabancılaşan küçük kız kardeşini bulmaktır.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 70

Bradley Cooper, yeni filminin California’daki setinde görüntülendi. 45 yaşındaki Amerikalı oyuncu, Paul Thomas Anderson’ın yönetmenliğini üstlendiği filmde 70’li yıllar kostümüyle ve özel makyaj sayesinde kanlar içinde görüldü.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 71

Hakkında çok az şey bilinen film, 1970’lerde geçiyor ve geçmişte çocuk oyuncu olan bir lise öğrencisini merkeze alıyor.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 72

Cooper’ın hayranları, oyuncunun, ünlü Hollywood yapımcısı ve eski kuaför Jon Peters’a benzediğini fark etti. Peters, 1973 ile 1982 yılları arasında Barbra Streisand ile evliydi. Bu yılın başında da Pamela Anderson ile sadece 12 gün süren bir evlilik gerçekleştirdi.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 73

Tehlikeli aksiyon sahnelerinde dublör kullanmayıp kendisini sık sık riske atmasıyla tanınan Tom Cruise (58) Görevimiz Tehlike 7'nin (Mission Impossible 7) çekimlerine hazırlanıyor.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 74

58 yaşındaki oyuncu helikopterli ve motosikletli sahneleri çekmek için prova yaptı.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 75

Tüm zamanların en çok izlenen filmi rekorunu 10 yıl boyunca taşıyan Avatar'ın devam halkasından yeni set fotoğrafı paylaşıldı.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 76

Daha önce ise Avatar 2'de zorlu yollarla ve yeni teknolojiler sayesinde yapılan sualtı çekimleri ortaya çıkmıştı.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 77

James Cameron, yönetmen koltuğundan seti yönetmeye devam ediyor.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 78

Avatar 2’nin ardından üç devam filmi daha çekilecek. Üçüncü film 2023’te, dördüncü film 2025’te, beşinci film ise 2027’de gösterime girecek.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 79

Tom Hiddleston, Marvel’ın Sinematik Evreni’nden doğan Thor, The Avengers, Thor: The Dark World, Thor: Ragnarok ve Avengers: Infinity War filmlerindeki Loki karakterini bu defa dizi için canlandırıyor. Tom Hiddleston’a dizide Owen Wilson eşlik ediyor. İkili, Disney+ kanalı için hazırlanan Loki dizisi setinde ilk kez görüntülendi.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 80

Atlanta’daki sette ikilinin yağmur altında ıslanma sahneleri çekildi.  

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 81

Keanu Reeves, başrolünü oynadığı The Matrix 4 filminin setinde objektiflere takıldı. 55 yaşındaki aktörü sevgilisi Alexandra Grant ziyaret etti. San Francisco’da çekimleri devam eden serinin dördüncü filminin, 21 Mayıs 2021’de vizyona girmesi planlanıyor.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 82

Margot Robbie, Gerçek Kötüler’in (Suicide Squad) devam filmi setinde. 

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 83

Idris Elba, Steve Agee, David Dastmalchian, Nathan Fillion ile birlikte kamera karşısına geçen Robbie’nin Panama’da gerçekleştirilen çekimlerde kırmızı bir elbise giydiği görülüyor.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 84

Sylvester Stallone'un emekli bir süper kahramanı oynadığı gerilim filmi Samaritan’ın çekimleri Atlanta'da devam ediyor. 73 yaşındaki oyuncunun setten objektiflere yansıyan perişan hali dikkat çekti. Film, savaşta yok olduğu düşünülen bir süper kahramanın kaybolmadığını öğrenen bir gencin hikayesi anlatılıyor.

İşte diğer ünlülerin set görüntüleri... 

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 85

Jennifer Hudson, Amerikalı müzisyen Aretha Franklin'in hayatını canlandırdığı biyografik Respect filminin setinde görüntülendi.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 86

Jennifer Lopez başrollerini Owen Wilson ile paylaştığı  Marry Me’nin setinde gelinlikle görüntülendi. 

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 87

Film, Lopez’in canlandırdığı pop star’ın, rock star olan nişanlısının düğünden hemen önce kendisini anlattığını öğrenmesi sonrası, karşısına çıkan ilk kişi olan matematik öğretmeni ile aynı davetliler önünde evlenmesi ve sonrasında gelişen ilişkilerini anlatıyor.  

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 88

Jennifer Lopez ve Owen Wilson, Brooklyn’de yapılan çekimlerde görüntülenmişti. Wilson, kucağında sevimli bir köpekle görülüyor.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 89

Oscar'lı oyuncu Meryl Streep ile İngiliz TV sunucusu James Corden, Netflix yapımı müzikal film The Prom'da birlikte rol alıyor.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 90

Ryan Murphy'nin yönetmenliğini üstlendiği filmin Los Angeles'taki setinde Streep ve Corden kostümleriyle görüntülendi. 41 yaşındaki Corden'in makyajla yaşlandırılmış hali dikkat çekti.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 91

İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch, aktör Louis Wain’i canlandırdığı yeni biyografik filminde, 19. yüzyıl görünümündeki sette dramatik bir sahnenin çekiminde görüntülendi.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 92

Makyajla Louis Wain’e benzetilen 43 yaşındaki aktör, kendini Londra otobüsünden dışarı atma sahnesinde yerde yatarken görüldü.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 93

Ünlü yıldız Liam Hemsworth, televizyon dizisi Dodge & Miles’ın Toronto’da yapılan çekimleri esnasında objektiflere yansıdı.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 94

29 yaşındaki oyuncu, bir taksinin kendisine çarptığı ve taksiciye sinirlenip bağırdığı sahnelerin çekimi esnasında görüntülendi. Hemsworth’un yaralanma sahneleri için yüzüne yaralı makyajı yapıldığı görüldü.

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 95

Chadwick Boseman / Black Panther (2018)

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 96

Bradley Cooper ve Lady Gaga / A Star Is Born (2018)

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 97

John Krasinski / A Quiet Place (2018)

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 98

Joel Harlow ve Michael B. Jordan / Black Panther (2018)

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 99

Mandy Moore, This Is Us dizisinin setinde görüntülendi. 

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 100

Bond serisinin 25'inci filminde beşinci ve son kez James Bond karakterine hayat veren Daniel Craig, İtalya'nın Matera kentinde yapılan çekimlerde bir aksiyon sahnesi sonrasında, karakterinin kanlar içinde kaldığını gösteren makyajlı haliyle görüntülendi. 

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 101

Keanu Reeves / Bill&Ted 3 (2019)

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 102

Alvaro Morte (Profesör) / La Casa de Papel (2019)

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 103

Sophia Loren / The Life Before Us (2019)

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 104

Christian Bale ve Adam McKay / Vice (2018)

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 105

Richard Madden / Bodyguard (2018)

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 106

Rachel Weisz / The Favourite (2018)

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 107

Brian May ve Gwilym Lee / Bohemian Rhapsody (2018)

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 108

Caitriona Balfe ve Sam Heughan / Outlander (2014)

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 109

Danai Gurira ve Ryan Coogler / Black Panther (2018)

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 110

Benedict Cumberbatch / Patrick Melrose (2018)

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 111

Bo Burnham ve Elsie Fisher / Eighth Grade (2018)

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 112

Steve Carell ve Timothee Chalamet / Beautiful Boy (2018)

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 113

Yorgos Lanthimos ve Emma Stone / The Favourite (2018)

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 114

Rachel Weisz, Yorgos Lanthimos ve Olivia Colman / The Favourite (2018)

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 115

Benicio Del Toro ve Ben Stiller / Escape at Dannemora (2018)

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 116

Viggo Mortensen, Peter Farrelly ve Mahershala Ali / Green Book (2018)

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 117

Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Dimiter D. Marinov ve Mike Hatton / Green Book (2018)

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 118
Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 119

Rachel Brosnahan ve Wakeema Hollis / The Marvelous Mrs. Maisel (2017)

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 120

Spike Lee ve Adam Driver / BlacKkKlansman (2018)

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 121

Rob Marshall ve Emily Blunt / Mary Poppins Returns (2018)

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 122

Alfonso Cuaron ve Yalitza Aparicio / Roma (2018)

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 123

Nicole Kidman ve Lucas Hedges / Boy Erased (2018)

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 124

Lucas Hedges / Boy Erased (2018)

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 125

Christian Bale, Steve Carell ve Adam McKay / Vice (2018)

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 126

Bo Burnham ve Elsie Fisher / Eighth Grade (2018)

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 127

Robert Redford ve David Lowery / The Old Man & the Gun (2018)

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 128

Charlize Theron ve Jason Reitman / Tully (2018)

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 129

Max Greenfield ve Darren Criss / American Crime Story (2016)

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 130

Keri Russell / The Americans (2013)

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 131

Hugh Grant / A Very English Scandal (2018)

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 132

Elisabeth Moss / The Handmaid's Tale (2017)

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 133

Donald Glover / Atlanta (2016)

Sofia Vergara dizi setinde ortalığı birbirine kattı - 134

Sean Hayes, Eric McCormack, Debra Messing ve Megan Mullally / Will & Grace (1998)

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