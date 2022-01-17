Soğuk diye konsere çıkmadığı iddiasıyla tepki çeken Manuş Baba özür diledi

Haberler - İHA 17.01.2022 - 11:26 | Son Güncelleme : 17.01.2022 - 11:40
Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi hafta sonunda binlerce kişiye ev sahipliği yaptı. Dondurucu soğuğa rağmen yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiği kayak merkezinde bir de konser tertiplenmişti.
Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Manuş Baba’nın konserde sahne alacağı, günler öncesinden duyuruldu. Ancak 14.00’te başlaması beklenen konser bir türlü başlamadı.
Sanatçının soğuğu bahane ederek sahneye çıkmadığı iddia edildi. Dondurucu soğukta saatlerce kendisini bekleyen hayranları büyük hayal kırıklığı yaşadı.
Duruma tepki gösteren hayranları, “Biz onun için gelmiştik. Bu soğukta saatlerce onu bekledik. Sahneye çıkmaması bizleri çok üzdü. Bu yaptığını kendisine yakıştıramadık” benzeri açıklamalar yaptı.
"HAYATLARI RİSKE ETMEK İSTEMEDİK"
Tepkilerin odağındaki isim olan Manuş Baba, Instagram hesabından yaptığı açıklama ile konserin iptal edilme nedeni olarak sözleşme şartlarının uygulanmamasını gösterdi ve şu paylaşımı yaptı:
"Sivas Yıldız Dağı konserimizi teknik sözleşmemizin uygulanmaması ve bütün ısrarlarımıza rağmen sahnenin kar ve tipiye uygun kurulmamasından dolayı; sahneyi kuran teknik ekibin, siz dinleyicilerimizin, bizim ve görevli ekiplerinin hayatını riske etmemek (yüksek voltaj, elektrik çarpması, yangın, sahne iskeletinin devrilme riski gibi) adına ne yazık ki iptal etmek zorunda kaldık."