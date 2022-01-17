Soğuk diye konsere çıkmadığı iddiasıyla tepki çeken Manuş Baba özür diledi

"HAYATLARI RİSKE ETMEK İSTEMEDİK"

Tepkilerin odağındaki isim olan Manuş Baba, Instagram hesabından yaptığı açıklama ile konserin iptal edilme nedeni olarak sözleşme şartlarının uygulanmamasını gösterdi ve şu paylaşımı yaptı:

"Sivas Yıldız Dağı konserimizi teknik sözleşmemizin uygulanmaması ve bütün ısrarlarımıza rağmen sahnenin kar ve tipiye uygun kurulmamasından dolayı; sahneyi kuran teknik ekibin, siz dinleyicilerimizin, bizim ve görevli ekiplerinin hayatını riske etmemek (yüksek voltaj, elektrik çarpması, yangın, sahne iskeletinin devrilme riski gibi) adına ne yazık ki iptal etmek zorunda kaldık."