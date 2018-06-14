Sokakları sanatla güzelleştiren Tom Bob'un yaratıcı çalışmaları
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BD’li sokak ressamı Tom Bob, sokakları tuval olarak kullanıyor. Sokakların en kirli, en çirkin görünen yerlerini yaratıcı şekilde resmederek güzelleştiriyor.
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Tom Bob, sokakları tuval olarak kullanıyor ve birbirinden yaratıcı çalışmalara imza atıyor. Sokakların en kirli, en çirkin görünen köşelerini fırça darbeleriyle güzelleştiriyor, sanat eserine dönüştürüyor. İşte, sokakların önceki halleri ve Bob’un resmetmesinden sonraki halleri...
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