NTV

Sokakları sanatla güzelleştiren Tom Bob'un yaratıcı çalışmaları

ntv.com.tr

BD’li sokak ressamı Tom Bob, sokakları tuval olarak kullanıyor. Sokakların en kirli, en çirkin görünen yerlerini yaratıcı şekilde resmederek güzelleştiriyor.

  • 1

    Tom Bob, sokakları tuval olarak kullanıyor ve birbirinden yaratıcı çalışmalara imza atıyor. Sokakların en kirli, en çirkin görünen köşelerini fırça darbeleriyle güzelleştiriyor, sanat eserine dönüştürüyor. İşte, sokakların önceki halleri ve Bob’un resmetmesinden sonraki halleri...

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

  • 13

  • 14

  • 15

  • 16

  • 17

  • 18

  • 19

  • 20

  • 21

  • 22

  • 23

  • 24

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin