Haberler 05.01.2022 - 15:25
Türkiye Fotoğraf Vakfının yayımladığı Fotosfer Fotoğraf Kültür Dergisinde yer alan 33 ülkeden 45 sanatçının eserlerinden hazırlanan Sokaktan Yola Çıkıyoruz sergisi, AKM Galeri'de açıldı.
Açılışta konuşan Türkiye Fotoğraf Vakfı Başkanı ve Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, vakfın önemli hedeflerinden birini daha hayata geçirdiklerini söyledi.
Fotoğrafın, çevrenin farkına varmak, doğayla barışık olmak, insanı ve insan ile mekan arasındaki ilişkiyi tanımak olduğunu ifade eden Aydın, derginin Türkiye'deki fotoğrafçıların dünyadaki fotoğrafçılarla tanışmasına katkı sağlayacağını kaydetti.
Sergiye kaynaklık eden ve sokak fotoğrafçılığı temasıyla sanatseverlerin beğenisine sunulan 688 sayfalık Fotosfer Fotoğraf Kültür Dergisinin dijital versiyonu 46 dile tercüme edilecek. Ayrıca dergiye katkı sunan usta fotoğrafçılar, sergi etkinlikleri kapsamında Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezinde düzenlenecek söyleşilere katılacak.
Sergi 9 Ocak'a kadar AKM Galeri'de görülebilecek.