Sokaktan Yola Çıkıyoruz sergisi AKM Galeri'de

Fotoğrafın, çevrenin farkına varmak, doğayla barışık olmak, insanı ve insan ile mekan arasındaki ilişkiyi tanımak olduğunu ifade eden Aydın, derginin Türkiye'deki fotoğrafçıların dünyadaki fotoğrafçılarla tanışmasına katkı sağlayacağını kaydetti.









