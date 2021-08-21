Soli Pompeipolis Antik Kenti'nde Aratos'un anıt mezarının geçidine ulaşıldı

21.08.2021 - 12:18
Çalışmalarda, mezar odasına girişi sağlayan dar ve uzun geçit anlamına gelen "dromos"a ulaşıldığını bildiren Yağcı, "Anıt mezarın bulunduğu bölge, Soli Pompeipolis Antik Kenti'nin nekropol alanı olduğunu gösteriyor. Buranın bir mezar anıtı olduğunu gösteren, dar ve uzun geçit olan Dromos ortaya çıkarıldı" dedi.
Yağcı "Dromosu kazdıktan sonra yapının tarihlenmesiyle ilgili kesin bilgiler elde etmeyi umuyoruz. Geçen yıldan bu yana en az 2 metre aşağıya inilerek son aşamaya gelindi ve tabana yaklaşıldı. Buranın mimari mezar anıtı olarak farklı bir yapısı var. Mezar, eşsiz bir yuvarlak şeklinde. Bu yapı hem anıt mezar olarak önem taşıyor hem de mimari olarak farklılık gösteriyor. Bu yönden değerlendirecek olursak Aratos ile özdeştirilen bu yapıya 'benzersiz' diyebiliriz" diye konuştu.
Yağcı, anıt mezarın, 19. yüzyılın gezginlerince fark edildikten sonra uzun yıllar toprak altında kaldığını ifade ederek "Yapı ağır bir tahribat geçirmiş. Bir defineci mantığıyla kazılmış ve bunun sonucunda da yapının taşları ortadaki iç mekana dökülmüş. Çöplük olarak kullanılmış. Biz bu aşamaları da tespit ettik. Tabana indiğimizde mezarın gerçekten soyulup soyulmadığını anlayacağız" dedi.
İş birliğinin önemine değinen Yağcı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, MEÜ ve Mezitli Belediyesine destekleri için teşekkür etti.
"Bu yöntemle zaman ve iş gücünden tasarruf yapılabiliyor. Elde ettiğimiz verilerden metrik olarak milimetre hassasiyetinde ölçümler alabiliyoruz. Bu cihaz sayesinde 'yoğun nokta bulutu' elde ediyoruz. Cihaz, yüzey taramasını yaptıktan sonra üzerindeki dahili kamerayla çok yüksek çözünürlükte fotoğraf çekiyor"