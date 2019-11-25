Son 10 yıla damga vuran filmler



Ajans Press ve ITS Medya tarafından gerçekleştirilen yazılı basın incelemesinde sektörün medya karnesi de belli oldu. 2019 yılı yazılı basın arşivinden derlenen bilgilere göre, yıl içerisinde sinema başlığı altında 43 bin 824 haber çıkışı olduğu gözlendi. Sinema sektörü geçtiğimiz yıl 65 bin 263 haberle adından söz ettirirken, bir önceki yılın konuşulma sayısı ise 65 bin 693 olarak kayıtlara geçti.