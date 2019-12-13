Son 10 yılda YouTube'da en çok izlenen klipler

2010'ları bitirmeye sayılı gün kala, son 10 yıla damga vuran klipleri YouTube açıkladı. 2010'ların en çok seyredilen 10 klibinden ikisi aynı sanatçıya ait. En sevilen klibin izlenme sayısı ise 6,5 milyar.

10. Ed Sheeran (Thinking Out Loud)

Görüntülenme sayısı: 2 milyar 866 milyon 973 bin 537

Yayın tarihi: 7 Ekim 2014

9. OneRepublic (Counting Stars)

Görüntülenme sayısı: 2 milyar 885 milyon 501 bin 869
Yayın tarihi: 31 Mayıs 2013

8. Katy Perry (Roar)

Görüntülenme sayısı: 2 milyar 969 milyon 793 bin 366

Yayın tarihi: 5 Eylül 2013

7. Maroon 5 (Sugar)

Görüntülenme sayısı: 3 milyar 88 milyon 882 bin 837
Yayın tarihi: 14 Ocak 2015

6. Justin Bieber (Sorry)

Görüntülenme sayısı: 3 milyar 226 milyon 662 bin 355

Yayın tarihi: 22 Ekim 2015

5. Psy (Gangnam Style)

Görüntülenme sayısı: 3 milyar 473 milyon 159 bin 168

Yayın tarihi: 15 Temmuz 2012

4. Mark Ronson (Uptown Funk ft. Bruno Mars)

Görüntülenme sayısı: 3 milyar 735 milyo 541 bin 764
Yayın tarihi: 19 Kasım 2014

3. Wiz Khalifa (See You Again ft. Charlie Puth)

Görüntülenme sayısı: 4 milyar 324 milyon 626 bin 554
Yayın tarihi: 6 Nisan 2015

2. Ed Sheeran (Shape of You)

Görüntülenme sayısı: 4 milyar 521 milyon 804 bin 97
Yayın tarihi: 30 Ocak 2017

1. Luis Fonsi (Despacito ft. Daddy Yankee)

Görüntülenme sayısı: 6 milyar 562 milyon 12 bin 402
Yayın tarihi: 12 Ocak 2017

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