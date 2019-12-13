Son 10 yılda YouTube'da en çok izlenen klipler

10. Ed Sheeran (Thinking Out Loud)
Görüntülenme sayısı: 2 milyar 866 milyon 973 bin 537
Yayın tarihi: 7 Ekim 2014
9. OneRepublic (Counting Stars)
Görüntülenme sayısı: 2 milyar 885 milyon 501 bin 869
Yayın tarihi: 31 Mayıs 2013
8. Katy Perry (Roar)
Görüntülenme sayısı: 2 milyar 969 milyon 793 bin 366
Yayın tarihi: 5 Eylül 2013
7. Maroon 5 (Sugar)
Görüntülenme sayısı: 3 milyar 88 milyon 882 bin 837
Yayın tarihi: 14 Ocak 2015
6. Justin Bieber (Sorry)
Görüntülenme sayısı: 3 milyar 226 milyon 662 bin 355
Yayın tarihi: 22 Ekim 2015
5. Psy (Gangnam Style)
Görüntülenme sayısı: 3 milyar 473 milyon 159 bin 168
Yayın tarihi: 15 Temmuz 2012
4. Mark Ronson (Uptown Funk ft. Bruno Mars)
Görüntülenme sayısı: 3 milyar 735 milyo 541 bin 764
Yayın tarihi: 19 Kasım 2014
3. Wiz Khalifa (See You Again ft. Charlie Puth)
Görüntülenme sayısı: 4 milyar 324 milyon 626 bin 554
Yayın tarihi: 6 Nisan 2015
2. Ed Sheeran (Shape of You)
Görüntülenme sayısı: 4 milyar 521 milyon 804 bin 97
Yayın tarihi: 30 Ocak 2017
1. Luis Fonsi (Despacito ft. Daddy Yankee)
Görüntülenme sayısı: 6 milyar 562 milyon 12 bin 402
Yayın tarihi: 12 Ocak 2017