Son 10 yılın en pahalı sanat eserleri

Nude, Green Leaves and Bust | Pablo Picasso | 106.5 milyon dolar | Christie’s
The Card Players | Paul Cezanne | 250 milyon dolar | Özel Satış: Georgia eyaleti - Katar
Wasserschlangen II | Gustav Klimt | 183.8 milyon dolar | Özel Satış: Yves Bouvier-Dmitry Rybolovlev
Le Rêve | Pablo Picasso | 155 milyon dolar | Özel Satış: Steve Wynn -Steven Cohen
Nafea Faa Ipoipo? (When Will You Marry?) | Paul Gauguin | 10 milyon dolar | Özel satış- Rudolf Staechelin
Interchange | Willem de Kooning | 300 milyon dolar | Özel Satış: David Geffen - Ken Griffin
Adele Bloch-Bauer II | Gustav Klimt | 150 milyon dolar | Özel satış: Oprah Winfrey -Çinli sanavatsever
Salvator Mundi | Leonardo da Vinci | 450.3 milyon dolar | Christie's
Nu couché (Sur le côté gauche) | Amedeo Modigliani | 157.2 milyon dolar | Sotheby's
Mueles | Claude Monet | 110.7 milyon dolar | Sotheby’s