Son 10 yılın en pahalı sanat eserleri

Ekonomi dergisi Forbes, son 10 yılda satışı yapılan en pahalı sanat eserlerini listeledi

2010

Nude, Green Leaves and Bust | Pablo Picasso | 106.5 milyon dolar | Christie’s

2011

The Card Players | Paul Cezanne | 250 milyon dolar | Özel Satış: Georgia eyaleti - Katar

2012

Wasserschlangen II | Gustav Klimt | 183.8 milyon dolar | Özel Satış: Yves Bouvier-Dmitry Rybolovlev

2013

Le Rêve | Pablo Picasso | 155 milyon dolar | Özel Satış:  Steve Wynn -Steven Cohen

2014

Nafea Faa Ipoipo? (When Will You Marry?) | Paul Gauguin | 10 milyon dolar | Özel satış- Rudolf Staechelin

2015

Interchange | Willem de Kooning | 300 milyon dolar | Özel Satış: David Geffen - Ken Griffin

2016

Adele Bloch-Bauer II | Gustav Klimt | 150 milyon dolar | Özel satış: Oprah Winfrey -Çinli sanavatsever

2017

Salvator Mundi | Leonardo da Vinci | 450.3 milyon dolar | Christie's

2018

Nu couché (Sur le côté gauche) | Amedeo Modigliani | 157.2 milyon dolar | Sotheby's

2019

Mueles | Claude Monet | 110.7 milyon dolar | Sotheby’s

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