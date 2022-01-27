Son 100 yılın en iyi 25 müze binası arasında Odunpazarı da var

Dünyanın önde gelen sanat yayınlarından ARTNews, ‘100 yılın en iyi 25 müze binası’nı seçti. Fransa, Amerika, İngiltere, Japonya gibi birçok ülkeden müzelerin yer aldığı listede Türkiye’nin Odunpazarı Modern Müzesi 21’nci sırada yer aldı. Müze, “Geleneksel ahşap Osmanlı evlerinden esinlenen müze birbirine kenetlenmiş kutu yapıları ile zarif bir kütük kulübesine benziyor” ifadesiyle tanıtıldı. İşte dünyanın en iyi 25 müzesi...

Haberler - ntv.com.tr 27.01.2022 - 12:01 | Son Güncelleme : 27.01.2022 - 14:21

Son 100 yılın en iyi 25 müze binası arasında Odunpazarı da var - 1

25. Azerbaycan Halı Müzesi - Bakü, Azerbaycan

Son 100 yılın en iyi 25 müze binası arasında Odunpazarı da var - 2

24. Jan Shrem ve Maria Manetti Shrem Müzesi -  California, ABD (Archdaily)

Son 100 yılın en iyi 25 müze binası arasında Odunpazarı da var - 3

23. Zeitz Çağdaş Müzesi - Güney Afrika

Son 100 yılın en iyi 25 müze binası arasında Odunpazarı da var - 4

22. 21. Yüzyıl Çağdaş Sanatlar Müzesi - Kanazawa, Japonya

Son 100 yılın en iyi 25 müze binası arasında Odunpazarı da var - 5

21. Odunpazarı Modern Müze - Eskişehir, Türkiye

Son 100 yılın en iyi 25 müze binası arasında Odunpazarı da var - 6

20. Tamayo Çağdaş Müzesi - Meksika

Son 100 yılın en iyi 25 müze binası arasında Odunpazarı da var - 7

19. Louvre Abu Dhabi Müzesi - Birleşik Arap Emirlikleri

Son 100 yılın en iyi 25 müze binası arasında Odunpazarı da var - 8

18. Ulusal Modern ve Çağdaş Müzesi - Kore

Son 100 yılın en iyi 25 müze binası arasında Odunpazarı da var - 9

17. MAXXI - Roma, İtalya

Son 100 yılın en iyi 25 müze binası arasında Odunpazarı da var - 10

16. Kunst Haus Wien Müzesi - Viyana, Avusturya

Son 100 yılın en iyi 25 müze binası arasında Odunpazarı da var - 11

15. Teshima Müzesi - Japonya (archdaily)

Son 100 yılın en iyi 25 müze binası arasında Odunpazarı da var - 12

14. Neue Staatsgalerie - Almanya

Son 100 yılın en iyi 25 müze binası arasında Odunpazarı da var - 13

13. Yale İngiliz Sanatı Merkezi - ABD

Son 100 yılın en iyi 25 müze binası arasında Odunpazarı da var - 14

12. Guggenheim Bilbao Müzesi - İspanya

Son 100 yılın en iyi 25 müze binası arasında Odunpazarı da var - 15

11. Louvre Müzesi - Paris, Fransa

Son 100 yılın en iyi 25 müze binası arasında Odunpazarı da var - 16

10. São Paulo Müzesi - Brezilya

Son 100 yılın en iyi 25 müze binası arasında Odunpazarı da var - 17

9. Tank Shanghai - Çin

Son 100 yılın en iyi 25 müze binası arasında Odunpazarı da var - 18

8. Neue Nationalgalerie - Almanya

Son 100 yılın en iyi 25 müze binası arasında Odunpazarı da var - 19

7. Chichu Müzesi - Japonya

Son 100 yılın en iyi 25 müze binası arasında Odunpazarı da var - 20

6. Modern Müzesi - Almanya

Son 100 yılın en iyi 25 müze binası arasında Odunpazarı da var - 21

5. Sainsbury Wing Ulusal Galeri - Londra, İngiltere

Son 100 yılın en iyi 25 müze binası arasında Odunpazarı da var - 22

4. Solomon R. Guggenheim Müzesi - New York

Son 100 yılın en iyi 25 müze binası arasında Odunpazarı da var - 23

3. Ulusal Afrika Amerikan Tarihi ve Kültürü Müzesi - ABD

Son 100 yılın en iyi 25 müze binası arasında Odunpazarı da var - 24

2. Niteroi Güncel Müzesi - Brezilya

Son 100 yılın en iyi 25 müze binası arasında Odunpazarı da var - 25

1. Pompidou Merkezi - Paris, Fransa

Son 100 yılın en iyi 25 müze binası arasında Odunpazarı da var - 26

ODUN PARAZI MODERN MÜZESİ'NDEN FOTOĞRAFLAR

Son 100 yılın en iyi 25 müze binası arasında Odunpazarı da var - 27
Son 100 yılın en iyi 25 müze binası arasında Odunpazarı da var - 28
Son 100 yılın en iyi 25 müze binası arasında Odunpazarı da var - 29
Son 100 yılın en iyi 25 müze binası arasında Odunpazarı da var - 30
Son 100 yılın en iyi 25 müze binası arasında Odunpazarı da var - 31
Son 100 yılın en iyi 25 müze binası arasında Odunpazarı da var - 32
Son 100 yılın en iyi 25 müze binası arasında Odunpazarı da var - 33
Son 100 yılın en iyi 25 müze binası arasında Odunpazarı da var - 34
Son 100 yılın en iyi 25 müze binası arasında Odunpazarı da var - 35
Son 100 yılın en iyi 25 müze binası arasında Odunpazarı da var - 36
Son 100 yılın en iyi 25 müze binası arasında Odunpazarı da var - 37
Son 100 yılın en iyi 25 müze binası arasında Odunpazarı da var - 38

SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER