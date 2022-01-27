Son 100 yılın en iyi 25 müze binası arasında Odunpazarı da var

Haberler - ntv.com.tr 27.01.2022 - 12:01 | Son Güncelleme : 27.01.2022 - 14:21
25. Azerbaycan Halı Müzesi - Bakü, Azerbaycan
24. Jan Shrem ve Maria Manetti Shrem Sanat Müzesi - California, ABD (Archdaily)
23. Zeitz Çağdaş Sanat Müzesi - Güney Afrika
22. 21. Yüzyıl Çağdaş Sanatlar Müzesi - Kanazawa, Japonya
21. Odunpazarı Modern Müze - Eskişehir, Türkiye
20. Tamayo Çağdaş Sanat Müzesi - Meksika
19. Louvre Abu Dhabi Müzesi - Birleşik Arap Emirlikleri
18. Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi - Kore
17. MAXXI - Roma, İtalya
16. Kunst Haus Wien Müzesi - Viyana, Avusturya
15. Teshima Sanat Müzesi - Japonya (archdaily)
14. Neue Staatsgalerie - Almanya
13. Yale İngiliz Sanatı Merkezi - ABD
12. Guggenheim Bilbao Müzesi - İspanya
11. Louvre Müzesi - Paris, Fransa
10. São Paulo Sanat Müzesi - Brezilya
9. Tank Shanghai - Çin
8. Neue Nationalgalerie - Almanya
7. Chichu Sanat Müzesi - Japonya
6. Modern Sanat Müzesi - Almanya
5. Sainsbury Wing Ulusal Galeri - Londra, İngiltere
4. Solomon R. Guggenheim Müzesi - New York
3. Ulusal Afrika Amerikan Tarihi ve Kültürü Müzesi - ABD
2. Niteroi Güncel Sanat Müzesi - Brezilya
1. Pompidou Merkezi - Paris, Fransa