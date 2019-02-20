Son 25 yılda En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazananlar
Son 25 yılda En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde Oscar kazanan oyuncuları bir araya getirdik. İşte Frances McDormand'dan Charlize Theron'a, Nicole Kidman'dan Holly Hunter'a son 25 yıla damga vuran en iyi kadın oyuncular...
1
Frances McDormand - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017)
2
Emma Stone - La La Land (2016)
3
Brie Larson - Room (2015)
4
Julianne Moore - Still Alice (2014)
5
Cate Blanchett - Blue Jasmine (2013)
6
Jennifer Lawrence - Silver Linings Playbook (2012)