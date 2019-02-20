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Son 25 yılda En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazananlar

Son 25 yılda En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde Oscar kazanan oyuncuları bir araya getirdik. İşte Frances McDormand'dan Charlize Theron'a, Nicole Kidman'dan Holly Hunter'a son 25 yıla damga vuran en iyi kadın oyuncular...

  • 1

    Frances McDormand - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017)

    Frances McDormand - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017)
  • 2

    Emma Stone - La La Land (2016)

    Emma Stone - La La Land (2016)
  • 3

    Brie Larson - Room (2015)

    Brie Larson - Room (2015)
  • 4

    Julianne Moore - Still Alice (2014)

    Julianne Moore - Still Alice (2014)
  • 5

    Cate Blanchett - Blue Jasmine (2013)

    Cate Blanchett - Blue Jasmine (2013)
  • 6

    Jennifer Lawrence - Silver Linings Playbook (2012)

    Jennifer Lawrence - Silver Linings Playbook (2012)
  • 7

    Meryl Streep - The Iron Lady (2011)

    Meryl Streep - The Iron Lady (2011)
  • 8

    Natalie Portman - Black Swan (2010)

    Natalie Portman - Black Swan (2010)
  • 9

    Sandra Bullock - The Blind Side (2009)

    Sandra Bullock - The Blind Side (2009)
  • 10

    Kate Winslet - The Reader (2008)

    Kate Winslet - The Reader (2008)
  • 11

    Marion Cotillard - La môme (2007)

    Marion Cotillard - La môme (2007)
  • 12

    Helen Mirren - The Queen (2006)

    Helen Mirren - The Queen (2006)
  • 13

    Reese Witherspoon - Walk the Line (2005)

    Reese Witherspoon - Walk the Line (2005)
  • 14

    Hilary Swank - Million Dollar Baby (2004)

    Hilary Swank - Million Dollar Baby (2004)
  • 15

    Charlize Theron - Monster (2003)

    Charlize Theron - Monster (2003)
  • 16

    Nicole Kidman - The Hours (2002)

    Nicole Kidman - The Hours (2002)
  • 17

    Halle Berry - Monster's Ball (2001)

    Halle Berry - Monster's Ball (2001)
  • 18

    Julia Roberts - Erin Brockovich (2000)

    Julia Roberts - Erin Brockovich (2000)
  • 19

    Hilary Swank - Boys Don't Cry (1999)

    Hilary Swank - Boys Don't Cry (1999)
  • 20

    Gwyneth Paltrow - Shakespeare in Love (1998)

    Gwyneth Paltrow - Shakespeare in Love (1998)
  • 21

    Helen Hunt - As Good as It Gets (1997)

    Helen Hunt - As Good as It Gets (1997)
  • 22

    Frances McDormand - Fargo (1996)

    Frances McDormand - Fargo (1996)
  • 23

    Susan Sarandon - Dead Man Walking (1995)

    Susan Sarandon - Dead Man Walking (1995)
  • 24

    Jessica Lange - Blue Sky (1994)

    Jessica Lange - Blue Sky (1994)
  • 25

    Holly Hunter - The Piano (1993)

    Holly Hunter - The Piano (1993)
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