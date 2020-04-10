Son 500 yılda mutfak mimarisi nasıl değişti?

Yıllar içinde mimari tasarımlardaki değişim, hayatın değişimine de ışık tutuyor. Home Advisor tasarımcıları son 500 yılda değişen trendleri ya da ihtiyaçları yansıtmak için tek bir mutfakta dijital tasarım yaparak değişen mimariyi gözler önüne serdi. İşte “500 Yıllık Mutfak Tasarımı” adlı çalışmadan yansıyanlar...

10.04.2020 - 14:45 | Son Güncelleme : 10.04.2020 - 14:54

1520-1620 yılları

1680-1720 yılları
1720-1780 yılları
1870'ler
1960'lar
2020

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