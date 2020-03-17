Son 9 yılın en düşük seyircili hafta sonu (13-15 Mart 2020 gişe rakamları)

Vin Diesel'li Bloodshot filmi Box Office Türkiye'nin zirvesinde yer alırken, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını tehdidi nedeniyle seyirci sayısında büyük bir düşüş gözlendi. 13-15 Mart tarihleri arasında salonlardaki seyirci sayısı yaklaşık 167 bin olurken, bir önceki hafta sonuna göre düşüş oranı %69 seviyesinde gerçekleşti. Hafta sonu toplam seyirci miktarının bu sayıdan daha düşük olduğu en son periyot ise 164 bin seyirciyle 29-31 Temmuz 2011 tarihleri arasında yaşanmıştı.

17.03.2020 - 07:45

Parazit
4.178
Hayal Adası
4.412

Mürit
4.533

Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina’nın Günlüğü
5.349

Nuh Tepesi
6.660

Araf 4: Meryem
10.068

Zengo
22.893

Eltilerin Savaşı
25.033

Bayi Toplantısı
32.161

Bloodshot: Durdurulamaz Güç
41.819

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