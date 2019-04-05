Son Avatar Vin Diesel mi? (Avatar 2 kadrosu)
Vin Diesel'in 2009 yapımı bilim-kurgu ve macera türündeki Avatar'ın devam filminde oynacağı öne sürüldü. 2020'de vizyona girecek filmle ilgili iddiaların nedeni ise 51 yaşındaki oyuncunun Instagram paylaşımı...
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1Hizli ve Öfkeli serisindeki Dom karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Vin Diesel'in Avatar etiketli paylaşımı kafaları karıştırdı. Diesel'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda James Cameron'ın da olması dikkat çekti.
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2Vin Diesel'in Instagram üzerinden paylaştığı videoda üst düzeyde gizli olan bu durumdan kimseye bahsedilmemesi gerektiğinden söz ediliyordu. Him 51 yaşındaki oyuncu hem de Cameron bu duruma çözemeyeceksiniz iddiasında bulundu.
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3Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda Vin Diesel'ın Avatar devam halkasında yer alacağı sonucu ortaya çıkmış oldu. Ancak konu ile ilgili henüz bir resmi bir duyuru yapılmadı.
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4İşte Avatar 2 kadrosunda olacağı kesinleşecek isimler
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5Zoe Saldana / Neytiri
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6Kate Winslet / Ronal
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7Oona Chaplin / Varang
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8Sigourney Weaver / Dr. Grace Augustine
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Sam Worthington /Jake Sully
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Cliff Curtis / Tonowari
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11Stephen Lang / Miles Quaritch
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David Thewlis
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13Giovanni Ribisi / Parker Selfridge
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14Edie Falco / General Ardmore
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15CCH Pounder / Moat
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16Joel David Moore / Norm Spellman
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17Matt Gerald / Corporal Lyle Wainfleet
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18Chloe Coleman / Young Lo'ak
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