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Son Avatar Vin Diesel mi? (Avatar 2 kadrosu)

Vin Diesel'in 2009 yapımı bilim-kurgu ve macera türündeki Avatar'ın devam filminde oynacağı öne sürüldü. 2020'de vizyona girecek filmle ilgili iddiaların nedeni ise 51 yaşındaki oyuncunun Instagram paylaşımı...

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    Hizli ve Öfkeli serisindeki Dom karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Vin Diesel'in Avatar etiketli paylaşımı kafaları karıştırdı. Diesel'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda James Cameron'ın da olması dikkat çekti.

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    Vin Diesel'in Instagram üzerinden paylaştığı videoda üst düzeyde gizli olan bu durumdan kimseye bahsedilmemesi gerektiğinden söz ediliyordu. Him 51 yaşındaki oyuncu hem de Cameron bu duruma çözemeyeceksiniz iddiasında bulundu. 

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    Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda Vin Diesel'ın Avatar devam halkasında yer alacağı sonucu ortaya çıkmış oldu. Ancak konu ile ilgili henüz bir resmi bir duyuru yapılmadı.
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    İşte Avatar 2 kadrosunda olacağı kesinleşecek isimler
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    Zoe Saldana / Neytiri
  • 6

    Kate Winslet / Ronal
  • 7

    Oona Chaplin / Varang
  • 8

    Sigourney Weaver / Dr. Grace Augustine
  • 9

    Sam Worthington /Jake Sully

  • 10

    Cliff Curtis / Tonowari

  • 11

    Stephen Lang / Miles Quaritch
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    David Thewlis
  • 13

    Giovanni Ribisi / Parker Selfridge
  • 14

    Edie Falco / General Ardmore

  • 15

    CCH Pounder / Moat
  • 16

    Joel David Moore / Norm Spellman

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    Matt Gerald / Corporal Lyle Wainfleet
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    Chloe Coleman / Young Lo'ak

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