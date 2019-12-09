Son fotoğraf bir Türk'e ait (Instagram'ın resmi sayfasındaki paylaşımlar)

1983'te Diyarbakır'da doğan Helin Bereket, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Mimarlık eğitimimi tamamladıktan sonra Berlin'e taşındı. Sanat bölümünde yüksek lisans yapan Bereket, 2012'de başladığı fotoğraf merakını aynı zamanda kendi Instagram hesabına taşıdı. Bir yandan görsel içerik yöneticiliği yapan Bereket'in Kapadokya'da bir balonun içinden çektiği fotoğraf Instagram'ın resmi hesabı tarafından paylaşıldı.
Helin Bereket, ağustos ayında yaptğı paylaşımda 54 bin takipçisine "Seçemediğim için ikisini de ekliyorum" notuyla balon içinde çekilmiş Kapadokya fotoğrafları paylaşmıştı. Instagram resmi sayfasında Helin Bereket'in ilk karesine yer verdi.
Yönetmen ve fotoğrafçı İlkin Karacan’ın #WHPseasonal projesi kapsamında Mevlana’nın meşhur sözü “Gel, ne olursan ol gel!” sözünden den ilham aldığı fotoğrafı, resmi instagram hesabında ikinci kez paylaşıldı. Daha önce resmi instagram sayfasında dört kez Türk fotoğrafçılara yer veren instagram’ın paylaştığı fotoğraflardan ikisi yine İlkin Karacan’a ait.
Fotoğrafçının instagram tarafından paylaşılan ilk fotoğrafı ise instagram’ın bugüne kadar paylaştığı en çok beğeni alan ilk beş fotoğrafı arasında yer aldı. İlkin Karacan’ın fotoğrafları aynı zamanda dünyaca ünlü pek çok seyahat ve tanıtım sayfasında da paylaşılıyor.
İşte Instagram'ın resmi sayfasında yayınlanan diğer fotoğraflardan örnekler...
@cockapoomarley
@mlnordan
@reagandoodle
@_mr.boo
@__somethingnice__
@mimles
@maymothedog
@ayostephens
@sienna.and.i
@schmitt.happenss
@makeup_by_rups
@thebookfamilyrogerson
@darklydreamingdaniel
@arunsharmaht
@lyndaaa13
@aninditomukherjee
@hellohoku
@rodrigogzmn
@junotheangrycat
@aboutlittlesandponies
@temaelkedial
@julia_crim
@virinka
@nobu_112_
@hesterhaarsma
@out_of_mana
@tofu_corgi
@kaushalpar
@a_bunchofdogs
@paperboyo
@nimitnigam
@katieandfrankie
@jovanarikalo
@diningwithflynn