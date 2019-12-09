Son fotoğraf bir Türk'e ait (Instagram'ın resmi sayfasındaki paylaşımlar)

Yönetmen ve fotoğrafçı İlkin Karacan’ın #WHPseasonal projesi kapsamında Mevlana’nın meşhur sözü “Gel, ne olursan ol gel!” sözünden den ilham aldığı fotoğrafı, resmi instagram hesabında ikinci kez paylaşıldı. Daha önce resmi instagram sayfasında dört kez Türk fotoğrafçılara yer veren instagram’ın paylaştığı fotoğraflardan ikisi yine İlkin Karacan’a ait.

Fotoğrafçının instagram tarafından paylaşılan ilk fotoğrafı ise instagram’ın bugüne kadar paylaştığı en çok beğeni alan ilk beş fotoğrafı arasında yer aldı. İlkin Karacan’ın fotoğrafları aynı zamanda dünyaca ünlü pek çok seyahat ve tanıtım sayfasında da paylaşılıyor.

İşte Instagram'ın resmi sayfasında yayınlanan diğer fotoğraflardan örnekler...