Son kez senfonik Zeki Müren şarkıları (Limak Flarmoni Çeşme'deydi)
ntv.com.tr
Murat Karahan'a Çeşme'de yağmura rağmen büyük ilgi vardı. Limak Senfoni Orkestrası'nın Zeki Müren şarkıları yakında albüm olarak da piyasaya çıkacak...
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12 KONSERLİK TURNE
Limak Filarmoni Orkestrası, Zeki Müren şarkıları konseriyle son kez Çeşme’de sahne aldı. Dünyanın en önemli tenorları arasında gösterilen Murat Karahan’ın solistliğini yaptığı orkestra, 28 Ağustos 2018 Salı günü Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konserinde Çeşmelilere müzik ziyafeti verdi. 12 konserden oluşan Zeki Müren şarkıları turnesi Çeşme ile sona erdi. Çeşmeliler yağmur muhalefetine karşın konsere büyük ilgi gösterdi...
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LİMAK FİNALİ ÇEŞME'DE YAPTI
Farklı alanlarda hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle, Türkiye’nin toplumsal kalkınmasına destek veren Limak Vakfı, Limak Filarmoni Orkestrası aracılığıyla sanata olan katkılarını da sürdürüyor. Tenor Murat Karahan'ın solistliğindeki Limak Filarmoni Orkestrası, büyük beğeni toplayan Zeki Müren şarkıları turnesini de Çeşme ayağıyla tamamlanmış oldu.
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YÜKSEK KATILIMLI KONSER
Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir’in ev sahipliğindeki geceye Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, ünlü oyuncu Salih Güney, dünyaca ünlü maestro Rengin Gökmen, politikacılar, yerel yöneticiler, iş ve sanat dünyasından önemli isimler katıldı.
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ÖZDEMİR: SANAT ÖNEMLİ BİR BAŞLIK
Turnenin son durağı Çeşme’de konserin açılışında bir konuşma yapan Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Limak Vakfı’nın Türkiye’nin Mühendis Kızları, Evin Küçük Mühendisleri gibi sosyal sorumluluk projeleri yürüttüğünü belirterek “Sanat da Limak Vakfı’nın en önemli başlıkları arasında yer alıyor. Bu amaçla 2017 yılında kurduğumuz Limak Filarmoni Orkestrası, Türkiye’de çok sesli müziği geniş kitleler tarafından sevdirmeye başlamasının yanı sıra Türk müziğini de dünyaya tanıtan bir fonksiyon üstlendi” dedi. Orkestranın bugüne kadar 11 ilde verdiği konserlerde büyük ilgiyle karşılandığını da belirten Özdemir, önceki gün yapılan Bodrum konserinin ardından bu keyifli yolculuğun son durağı olarak Çeşme’yi seçtiklerini söyledi.
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KARAHAN: BU İLGİ GURUR VERİCİ
Konser öncesinde bir konuşma yapan dünyaca ünlü Murat Karahan ise Türkiye’nin dünyada müzik zenginliği açısından ilk sırada yer aldığını belirterek “Türk müziği ezgileri, Batı formlarıyla zenginleştirildiğinde tüm dünya tarafından hayranlıkla dinlenebilecek bir alt yapıya sahip. Önemli olan bu iki türü ‘altın oranla’ birleştirmek. İşte biz de Limak Filarmoni Orkestrası ile bunun ilk adımını atmış olduk. Konser için gittiğimiz her yerde gördüğümüz ilgi de bunun en önemli kanıtı” dedi.
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SIRADA TÜRKÜ TURU VARSon Zeki Müren konserini Çeşme’de veriyor olmalarının kendileri açısından çok önemli olduğunu belirten Karahan, müzikseverlere yeni sezonun sürprizini de açıkladı. Karahan, yeni sezonda Türkiye’nin dört bir yanından türküleri çok sesli olarak seslendireceklerini belirterek “Karadeniz’den, Trakya’ya, Ege’den Akdeniz’e Doğu Anadolu’dan İç Anadolu’ya kadar her yöreden türküler üzerinde çalışıyoruz. İlk konserimizi de daha önce söz verdiğimiz üzere Diyarbakır’da yapacağız” dedi.
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ZEKİ MÜREN ALBÜMÜ ÇIKIYOR
Zeki Müren’in söz ve bestesine imza attığı şarkıların yanı sıra Zeki Müren’in söylediği şarkılardan oluşan geniş bir repertuar seslendiren Karahan, çok yakın bir zamanda bu çalışmanın albümünün de çıkacağını ve Türk müziğinin evrenselleşmesi adına önemli bir eksikliğin de giderilmiş olacağını belirtti.
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BİR ŞARKI DA SEZEN'DEN...Karahan, konserde Zeki Müren’in hafızalardan çıkmayan “Şimdi Uzaklardasın”, “Elbet Bir Gün Buluşacağız” ve “Yaralı Gönül” gibi onlarca parçasının yanı sıra Sezen Aksu’nun ‘Masum Değiliz’ şarkısını da seslendirdi. Karahan, Çeşme halkının yoğun ilgisi nedeniyle iki kez ‘bis’ yaparak 12 ayrı kentten oluşan Zeki Müren şarkıları konserini bitirdi.
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Limak Vakfı, Limak Şirketler Grubu’nun tüm sosyal sorumluluk ve yardım projelerini tek bir çatı altında toplamak amacıyla 2016’da kuruldu.
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10Limak Senfoni Orkestrası konserleri de bu çatı altında faaliyet gösteriyor.