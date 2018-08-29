Konser öncesinde bir konuşma yapan dünyaca ünlü Murat Karahan ise Türkiye’nin dünyada müzik zenginliği açısından ilk sırada yer aldığını belirterek “Türk müziği ezgileri, Batı formlarıyla zenginleştirildiğinde tüm dünya tarafından hayranlıkla dinlenebilecek bir alt yapıya sahip. Önemli olan bu iki türü ‘altın oranla’ birleştirmek. İşte biz de Limak Filarmoni Orkestrası ile bunun ilk adımını atmış olduk. Konser için gittiğimiz her yerde gördüğümüz ilgi de bunun en önemli kanıtı” dedi.