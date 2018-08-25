Sony’den sahte Michael Jackson şarkısı itirafı
Sony, ölümünden bir yıl sonra piyasaya sürdüğü Michael Jackson albümünde üç şarkının sahte olduğunu itiraf etti.
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Dokuz yıl önce hayatını kaybeden ‘popun kralı’ Michael Jackson’ın Aralık 2010’da çıkan Michael adlı albümünde yer alan şarkılar sahte çıktı.
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Michael Jackson'a ait 200 şarkının telif haklarını elinde bulunduran Sony Music Entertainment şirketi, albümde yer alan 3 şarkıyı seslendirenin Michael Jackson olmadığını itiraf etti.
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Jackson'ın ölmeden önce kaydettiği şarkılarından oluşan albüm piyasaya çıktıktan sonra, ünlü şarkıcının ailesi, Monster, Keep your Head Up ve Breaking News şarkılarındaki sesin Jackson’a ait olmadığını iddia etmişti.
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Vera Servoa adlı bir Michael Jackson hayranı Sony'ye dava açtıktan sonra Los Angeles Temyiz Mahkemesi'ne giden dava dosyasına göre, albümde yer alan üç şarkı, ses rengi Michael Jackson'a çok benzeyen başka bir sanatçı olan Jason Malachi tarafından seslendirildiği ortaya çıktı.
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Michael Jackson'ın prodüktör arkadaşı Eddie Cascio ve James Victor Porte’nin 2007 yılında kaydettiği bu şarkılar, Angelikson Productions LLC tarafından Sony Music Entertainment ile Jackson ailesine satıldı.
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Michael Jackson eserlerinin telif haklarını satın alan Sony Music Entertainment, mahkeme sonrası söz konusu üç şarkının 'sahte' olduğunu kabul etti.
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Sony’nin itirafı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Michael Jackson hayranları, itirafın mahkeme kararından sonra gelmesini eleştirdi. Jackson hayranları, “Biz zaten biliyorduk” yorumları yaptı.
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Sahte şarkı davasından sonra Angelikson Productions LLC ve Sony Music Entertainment'ın para cezası alıp almayacağı ise henüz bilinmiyor.