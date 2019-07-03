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Sophia Loren yeni filminde tanınmaz halde (Ünlülerin set halleri)

ntv.com.tr

Oscar’lı İtalyan oyuncu Sophia Loren, yeni filminin setinde tanınmaz haldeydi. Film çekimi esnasında sette görüntülenen tek oyuncu Sophia Loren değil. İşte ünlülerin set halleri...

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    Oscar’lı İtalyan oyuncu Sophia Loren, İtalya’nın Bari kentinde çekilen yeni filmi The Life Before Us’ın setinde görüntülendi.

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    84 yaşındaki oyuncu, oğlu Edoardo Ponti’nin yönetmenliğini üstlendiği filmde, tekerlekli sandalyedeki görüntüsüyle tanınmaz haldeydi.

  • 3

    1962 yılında, yabancı dilde oyunculuk performansıyla ilk kez En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazanan kişi olan Loren, 1960’lı yıllarda fırtına gibi estiği dönemlerde oyunculuğu kadar kusursuz fiziğiyle de beğeniliyordu.

    İşte diğer oyuncuların set halleri...

  • 4

    Keanu Reeves / Ted 3 (2019)

  • 5

    Christian Bale ve Adam McKay / Vice (2018)
  • 6

    Richard Madden / Bodyguard (2018)
  • 7

    Joel Harlow ve Michael B. Jordan / Black Panther (2018)
  • 8

    Bradley Cooper ve Lady Gaga / A Star Is Born (2018)
  • 9

    Rachel Weisz / The Favourite (2018)
  • 10

    Brian May ve Gwilym Lee / Bohemian Rhapsody (2018)
  • 11

    Caitriona Balfe ve Sam Heughan / Outlander (2014)
  • 12

    Danai Gurira ve Ryan Coogler / Black Panther (2018)
  • 13

    Benedict Cumberbatch / Patrick Melrose (2018)
  • 14

    Bo Burnham ve Elsie Fisher / Eighth Grade (2018)
  • 15

    Steve Carell ve Timothee Chalamet / Beautiful Boy (2018)
  • 16

    Yorgos Lanthimos ve Emma Stone / The Favourite (2018)
  • 17

    Rachel Weisz, Yorgos Lanthimos ve Olivia Colman / The Favourite (2018)
  • 18

    Benicio Del Toro ve Ben Stiller / Escape at Dannemora (2018)
  • 19

    Viggo Mortensen, Peter Farrelly ve Mahershala Ali / Green Book (2018)
  • 20

    Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Dimiter D. Marinov ve Mike Hatton / Green Book (2018)
  • 21

  • 22

    Rachel Brosnahan ve Wakeema Hollis / The Marvelous Mrs. Maisel (2017)
  • 23

    Spike Lee ve Adam Driver / BlacKkKlansman (2018)
  • 24

    Rob Marshall ve Emily Blunt / Mary Poppins Returns (2018)
  • 25

    Chadwick Boseman / Black Panther (2018)
  • 26

    Alfonso Cuaron ve Yalitza Aparicio / Roma (2018)
  • 27

    Nicole Kidman ve Lucas Hedges / Boy Erased (2018)
  • 28

    Lucas Hedges / Boy Erased (2018)
  • 29

    Christian Bale, Steve Carell ve Adam McKay / Vice (2018)
  • 30

    Bo Burnham ve Elsie Fisher / Eighth Grade (2018)
  • 31

    Robert Redford ve David Lowery / The Old Man & the Gun (2018)
  • 32

    John Krasinski / A Quiet Place (2018)
  • 33

    Charlize Theron ve Jason Reitman in Tully (2018)
  • 34

    Max Greenfield ve Darren Criss / American Crime Story (2016)
  • 35

    Keri Russell / The Americans (2013)
  • 36

  • 37

    Hugh Grant / A Very English Scandal (2018)
  • 38

    Elisabeth Moss / The Handmaid's Tale (2017)
  • 39

    Donald Glover / Atlanta (2016)
  • 40

    Sean Hayes, Eric McCormack, Debra Messing ve Megan Mullally / Will & Grace (1998)
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