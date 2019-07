Sophia Loren yeni filminde tanınmaz halde (Ünlülerin set halleri)

Oscar’lı İtalyan oyuncu Sophia Loren, İtalya’nın Bari kentinde çekilen yeni filmi The Life Before Us’ın setinde görüntülendi.

Bradley Cooper ve Lady Gaga / A Star Is Born (2018)

Rachel Weisz / The Favourite (2018)

Brian May ve Gwilym Lee / Bohemian Rhapsody (2018)

Yorgos Lanthimos ve Emma Stone / The Favourite (2018)

Rachel Weisz, Yorgos Lanthimos ve Olivia Colman / The Favourite (2018)

Benicio Del Toro ve Ben Stiller / Escape at Dannemora (2018)

Rachel Brosnahan ve Wakeema Hollis / The Marvelous Mrs. Maisel (2017)

31

Robert Redford ve David Lowery / The Old Man & the Gun (2018)