Sophia Loren yeni filminde tanınmaz halde (Ünlülerin set halleri)
ntv.com.tr
Oscar’lı İtalyan oyuncu Sophia Loren, yeni filminin setinde tanınmaz haldeydi. Film çekimi esnasında sette görüntülenen tek oyuncu Sophia Loren değil. İşte ünlülerin set halleri...
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Oscar’lı İtalyan oyuncu Sophia Loren, İtalya’nın Bari kentinde çekilen yeni filmi The Life Before Us’ın setinde görüntülendi.
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84 yaşındaki oyuncu, oğlu Edoardo Ponti’nin yönetmenliğini üstlendiği filmde, tekerlekli sandalyedeki görüntüsüyle tanınmaz haldeydi.
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1962 yılında, yabancı dilde oyunculuk performansıyla ilk kez En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazanan kişi olan Loren, 1960’lı yıllarda fırtına gibi estiği dönemlerde oyunculuğu kadar kusursuz fiziğiyle de beğeniliyordu.
İşte diğer oyuncuların set halleri...
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Keanu Reeves / Ted 3 (2019)
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5Christian Bale ve Adam McKay / Vice (2018)
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6Richard Madden / Bodyguard (2018)
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7Joel Harlow ve Michael B. Jordan / Black Panther (2018)
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8Bradley Cooper ve Lady Gaga / A Star Is Born (2018)
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9Rachel Weisz / The Favourite (2018)
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10Brian May ve Gwilym Lee / Bohemian Rhapsody (2018)
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11Caitriona Balfe ve Sam Heughan / Outlander (2014)
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12Danai Gurira ve Ryan Coogler / Black Panther (2018)
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13Benedict Cumberbatch / Patrick Melrose (2018)
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14Bo Burnham ve Elsie Fisher / Eighth Grade (2018)
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15Steve Carell ve Timothee Chalamet / Beautiful Boy (2018)
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16Yorgos Lanthimos ve Emma Stone / The Favourite (2018)
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17Rachel Weisz, Yorgos Lanthimos ve Olivia Colman / The Favourite (2018)
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18Benicio Del Toro ve Ben Stiller / Escape at Dannemora (2018)
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19Viggo Mortensen, Peter Farrelly ve Mahershala Ali / Green Book (2018)
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20Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Dimiter D. Marinov ve Mike Hatton / Green Book (2018)
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22Rachel Brosnahan ve Wakeema Hollis / The Marvelous Mrs. Maisel (2017)
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23Spike Lee ve Adam Driver / BlacKkKlansman (2018)
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24Rob Marshall ve Emily Blunt / Mary Poppins Returns (2018)
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25Chadwick Boseman / Black Panther (2018)
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26Alfonso Cuaron ve Yalitza Aparicio / Roma (2018)
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27Nicole Kidman ve Lucas Hedges / Boy Erased (2018)
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28Lucas Hedges / Boy Erased (2018)
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29Christian Bale, Steve Carell ve Adam McKay / Vice (2018)
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30Bo Burnham ve Elsie Fisher / Eighth Grade (2018)
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31Robert Redford ve David Lowery / The Old Man & the Gun (2018)
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32John Krasinski / A Quiet Place (2018)
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33Charlize Theron ve Jason Reitman in Tully (2018)
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34Max Greenfield ve Darren Criss / American Crime Story (2016)
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35Keri Russell / The Americans (2013)
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37Hugh Grant / A Very English Scandal (2018)
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38Elisabeth Moss / The Handmaid's Tale (2017)
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39Donald Glover / Atlanta (2016)
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40Sean Hayes, Eric McCormack, Debra Messing ve Megan Mullally / Will & Grace (1998)